Как я помню посты в этой теме, она уже больше месяца, как запущена, не?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 гру, 2022 03:38
Додано: Пон 05 гру, 2022 03:56
Но стоит обратить внимание, что, кроме её обязательной электронности (хотя в факе говорят и про пластиковую карту "Выгода", которую ещё и обязательно нужно закрыть перед открытием этой) в ней: "Ти можеш вивести накопичений кешбек реальними грошима на картку як повернення покупок, здійснених в Епіцентрі". Т.е. у неё совершенно отдельные орехи от обычного орехоклуба и если в Эпицентр не ходишь, то кешбек у тебя так орехами и останется. В общем, ни разу не замена Хамону. Хотя, дополнительные 20к к банкоматному лимиту в месяц может тоже кому пригодятся.
Додано: Пон 05 гру, 2022 09:28
нічого ще не запущено, то все байки-чутки-вентолятори....
по фактажу - лише прийнято закон (повний цикл) який дозволяє націоналізуавти системно-важливий банк БСУ за 1 гривню (будь-який)
|