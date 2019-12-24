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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 555556557558

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Sense Bank 3.8 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 03:38

  alibob написав:Процедура націоналізації банку Sense (колишній Альфа-банк) вже запущена.

Как я помню посты в этой теме, она уже больше месяца, как запущена, не?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 03:56

  Howl написав:Карта "Вигода" от sense и Эпицентра.
https://t.me/sensebank/202273?thread=194251

ps Аналог ящера, оформление онлайн и по рефссылке.

Но стоит обратить внимание, что, кроме её обязательной электронности (хотя в факе говорят и про пластиковую карту "Выгода", которую ещё и обязательно нужно закрыть перед открытием этой) в ней: "Ти можеш вивести накопичений кешбек реальними грошима на картку як повернення покупок, здійснених в Епіцентрі". Т.е. у неё совершенно отдельные орехи от обычного орехоклуба и если в Эпицентр не ходишь, то кешбек у тебя так орехами и останется. В общем, ни разу не замена Хамону. Хотя, дополнительные 20к к банкоматному лимиту в месяц может тоже кому пригодятся.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 09:28

  moveton написав:
  alibob написав:Процедура націоналізації банку Sense (колишній Альфа-банк) вже запущена.

Как я помню посты в этой теме, она уже больше месяца, как запущена, не?


нічого ще не запущено, то все байки-чутки-вентолятори....

по фактажу - лише прийнято закон (повний цикл) який дозволяє націоналізуавти системно-важливий банк БСУ за 1 гривню (будь-який)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 10:58

  greenozon написав:
  moveton написав:
  alibob написав:Процедура націоналізації банку Sense (колишній Альфа-банк) вже запущена.

Как я помню посты в этой теме, она уже больше месяца, как запущена, не?


нічого ще не запущено, то все байки-чутки-вентолятори....

по фактажу - лише прийнято закон (повний цикл) який дозволяє націоналізуавти системно-важливий банк БСУ за 1 гривню (будь-який)


Хороший бизнес если кто приглянулся. :)
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 11:12

  Ratatui написав:
  greenozon написав:
  moveton написав:[quote="5514361:alibob" Процедура націоналізації банку Sense (колишній Альфа-банк) вже запущена.[/quote
Как я помню посты в этой теме, она уже больше месяца, как запущена, не?


нічого ще не запущено, то все байки-чутки-вентолятори....

по фактажу - лише прийнято закон (повний цикл) який дозволяє націоналізуавти системно-важливий банк БСУ за 1 гривню (будь-який)


Хороший бизнес если кто приглянулся. :)
айяйяй, какая несчастная бесправная русня... шарие¶нутые в диком восторге.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 20:49

  moveton написав:
  alibob написав:Процедура націоналізації банку Sense (колишній Альфа-банк) вже запущена.

Как я помню посты в этой теме, она уже больше месяца, как запущена, не?


Словник української мови
Слова «запущена» не знайдено. Можливо, ви шукали:
запущений

ЗАПУЩЕНИЙ2, а, е. 1. Дієпр. пас. мин. ч. до запустити1. Двір у нього був запущений, а на полі родили бур'яни (Чорн., Визвол. земля, 1950, 18); //запущено, безос. присудк. сл. - А в нас же то все запущено в домі, не білено й не мазано і нігде не помальовано (Н.-Лев., І, 1956, 613).
2. у знач. прикм. Який має ознаки занедбаності. За старовинним, запущеним садом.. тягнулась зелена левада (Гжицький, Вел. надії, 1963, 23); Погодняк швидко видужував, і Ольга мусіла тепер подумати про запущене господарство (Галан, Гори.., 1956, 104).

Занедбали одним словом націоналізацію.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 23:57

  moveton написав:Но стоит обратить внимание, что, кроме её обязательной электронности (хотя в факе говорят и про пластиковую карту "Выгода", которую ещё и обязательно нужно закрыть перед открытием этой) в ней: "Ти можеш вивести накопичений кешбек реальними грошима на картку як повернення покупок, здійснених в Епіцентрі". Т.е. у неё совершенно отдельные орехи от обычного орехоклуба и если в Эпицентр не ходишь, то кешбек у тебя так орехами и останется. В общем, ни разу не замена Хамону. Хотя, дополнительные 20к к банкоматному лимиту в месяц может тоже кому пригодятся.


Ничо не пойму.
Это тот же столетний уже пластик Вигода.
От чего все возбудились?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 01:37

  idealstorm написав:
  moveton написав:Но стоит обратить внимание, что, кроме её обязательной электронности (хотя в факе говорят и про пластиковую карту "Выгода", которую ещё и обязательно нужно закрыть перед открытием этой) в ней: "Ти можеш вивести накопичений кешбек реальними грошима на картку як повернення покупок, здійснених в Епіцентрі". Т.е. у неё совершенно отдельные орехи от обычного орехоклуба и если в Эпицентр не ходишь, то кешбек у тебя так орехами и останется. В общем, ни разу не замена Хамону. Хотя, дополнительные 20к к банкоматному лимиту в месяц может тоже кому пригодятся.


Ничо не пойму.
Это тот же столетний уже пластик Вигода.
От чего все возбудились?
по 50грн как минимум по рефе на действуюшие акки :lol: вывод живими грошами
Мизантрóп
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