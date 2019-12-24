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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 гру, 2022 03:38
alibob написав:
Процедура націоналізації банку Sense (колишній Альфа-банк) вже запущена.
Как я помню посты в этой теме, она уже больше месяца, как запущена, не?
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Додано: Пон 05 гру, 2022 03:56
Но стоит обратить внимание, что, кроме её обязательной электронности (хотя в факе говорят и про пластиковую карту "Выгода", которую ещё и обязательно нужно закрыть перед открытием этой) в ней: "Ти можеш вивести накопичений кешбек реальними грошима на картку як повернення покупок, здійснених в Епіцентрі". Т.е. у неё совершенно отдельные орехи от обычного орехоклуба и если в Эпицентр не ходишь, то кешбек у тебя так орехами и останется. В общем, ни разу не замена Хамону. Хотя, дополнительные 20к к банкоматному лимиту в месяц может тоже кому пригодятся.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 09:28
moveton написав: alibob написав:
Процедура націоналізації банку Sense (колишній Альфа-банк) вже запущена.
Как я помню посты в этой теме, она уже больше месяца, как запущена, не?
нічого ще не запущено, то все байки-чутки-вентолятори....
по фактажу - лише прийнято закон (повний цикл) який дозволяє націоналізуавти системно-важливий банк БСУ за 1 гривню (будь-який)
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Додано: Пон 05 гру, 2022 10:58
greenozon написав: moveton написав: alibob написав:
Процедура націоналізації банку Sense (колишній Альфа-банк) вже запущена.
Как я помню посты в этой теме, она уже больше месяца, как запущена, не?
нічого ще не запущено, то все байки-чутки-вентолятори....
по фактажу - лише прийнято закон (повний цикл) який дозволяє націоналізуавти системно-важливий банк БСУ за 1 гривню (будь-який)
Хороший бизнес если кто приглянулся.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 11:12
Ratatui написав: greenozon написав: moveton написав:
[quote="5514361:alibob"
Процедура націоналізації банку Sense (колишній Альфа-банк) вже запущена.[/quote
Как я помню посты в этой теме, она уже больше месяца, как запущена, не?
нічого ще не запущено, то все байки-чутки-вентолятори....
по фактажу - лише прийнято закон (повний цикл) який дозволяє націоналізуавти системно-важливий банк БСУ за 1 гривню (будь-який)
Хороший бизнес если кто приглянулся.
айяйяй, какая несчастная бесправная русня... шарие¶нутые в диком восторге.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 20:49
moveton написав: alibob написав:
Процедура націоналізації банку Sense (колишній Альфа-банк) вже запущена.
Как я помню посты в этой теме, она уже больше месяца, как запущена, не?
Словник української мови
Слова «запущена» не знайдено. Можливо, ви шукали:
запущений
ЗАПУЩЕНИЙ2, а, е. 1. Дієпр. пас. мин. ч. до запустити1. Двір у нього був запущений, а на полі родили бур'яни (Чорн., Визвол. земля, 1950, 18); //запущено, безос. присудк. сл. - А в нас же то все запущено в домі, не білено й не мазано і нігде не помальовано (Н.-Лев., І, 1956, 613).
2. у знач. прикм. Який має ознаки занедбаності. За старовинним, запущеним садом.. тягнулась зелена левада (Гжицький, Вел. надії, 1963, 23); Погодняк швидко видужував, і Ольга мусіла тепер подумати про запущене господарство (Галан, Гори.., 1956, 104).
Занедбали одним словом націоналізацію.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 23:57
moveton написав:
Но стоит обратить внимание, что, кроме её обязательной электронности (хотя в факе говорят и про пластиковую карту "Выгода", которую ещё и обязательно нужно закрыть перед открытием этой) в ней: "Ти можеш вивести накопичений кешбек реальними грошима на картку як повернення покупок, здійснених в Епіцентрі". Т.е. у неё совершенно отдельные орехи от обычного орехоклуба и если в Эпицентр не ходишь, то кешбек у тебя так орехами и останется. В общем, ни разу не замена Хамону. Хотя, дополнительные 20к к банкоматному лимиту в месяц может тоже кому пригодятся.
Ничо не пойму.
Это тот же столетний уже пластик Вигода.
От чего все возбудились?
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Додано: Вів 06 гру, 2022 01:37
idealstorm написав: moveton написав:
Но стоит обратить внимание, что, кроме её обязательной электронности (хотя в факе говорят и про пластиковую карту "Выгода", которую ещё и обязательно нужно закрыть перед открытием этой) в ней: "Ти можеш вивести накопичений кешбек реальними грошима на картку як повернення покупок, здійснених в Епіцентрі". Т.е. у неё совершенно отдельные орехи от обычного орехоклуба и если в Эпицентр не ходишь, то кешбек у тебя так орехами и останется. В общем, ни разу не замена Хамону. Хотя, дополнительные 20к к банкоматному лимиту в месяц может тоже кому пригодятся.
Ничо не пойму.
Это тот же столетний уже пластик Вигода.
От чего все возбудились?
по 50грн как минимум по рефе на действуюшие акки
вывод живими грошами
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Додано: Вів 06 гру, 2022 10:37
Підскажіть, як краще перекинути 100К грн з альфи в Укргазбанк з мінімальними затратами без варіанту зняття кешу в альфі. Є прозапас в укргазі і пакетна карта і хамон в альфі, додатки обох банків
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motosmile
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Додано: Вів 06 гру, 2022 10:51
motosmile написав:
Підскажіть, як краще перекинути 100К грн з альфи в Укргазбанк з мінімальними затратами без варіанту зняття кешу в альфі. Є прозапас в укргазі і пакетна карта і хамон в альфі, додатки обох банків
Отправьте платёж по реквизитам из Альфы на свой счёт в Укргазе. Это бесплатно. Не забудьте в назначении платежа указать номер своего субсчета в Укргазе.
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