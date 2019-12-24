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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 гру, 2022 12:59
lara_08 написав:
Отправьте платёж по реквизитам из Альфы на свой счёт в Укргазе. Это бесплатно. Не забудьте в назначении платежа указать номер своего субсчета в Укргазе.
а где номер этого субсчета увидеть в аппке Укргаза?
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Додано: Вів 06 гру, 2022 19:03
flysoulfly написав: lara_08 написав:
Отправьте платёж по реквизитам из Альфы на свой счёт в Укргазе. Это бесплатно. Не забудьте в назначении платежа указать номер своего субсчета в Укргазе.
а где номер этого субсчета увидеть в аппке Укргаза?
Он нужен только если у вас больше одного счёта там.
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