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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 556557558559

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Sense Bank 3.8 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 12:59

  lara_08 написав:Отправьте платёж по реквизитам из Альфы на свой счёт в Укргазе. Это бесплатно. Не забудьте в назначении платежа указать номер своего субсчета в Укргазе.
а где номер этого субсчета увидеть в аппке Укргаза?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 19:03

  flysoulfly написав:
  lara_08 написав:Отправьте платёж по реквизитам из Альфы на свой счёт в Укргазе. Это бесплатно. Не забудьте в назначении платежа указать номер своего субсчета в Укргазе.
а где номер этого субсчета увидеть в аппке Укргаза?

Он нужен только если у вас больше одного счёта там.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 07:40

Re: Sense Bank

Национализацию бывшего Альфа-Банка могут сместить на 2023 год. Что происходит вокруг банка Фридмана

Заявление Михаила Подоляка из Офиса президента о начале процедуры национализации бывшего Альфа-Банка Украина, недавно изменившего название на Сенс Банк, пока не соответствует действительности. Государство наблюдает за учреждением российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, однако не исключено, что не будет национализировать его, по крайней мере, в этом году. Почему?

Сообщения о предполагаемом аресте в Лондоне владельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана совпали по времени с двумя другими важными новостями для будущего Альфа-Банка Украина, принадлежащего бизнесмену и партнерам.

Во-первых, еще 1 декабря он официально сменил название на Сенс Банк. Во-вторых, вскоре после этого советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что процедуры национализации бывшей «Альфы» уже начались.

Еще в конце октября шесть собеседников в госструктурах говорили о национализации банка как о решенном деле. Двое из них указывали на середину декабря как возможное время для перехода «Сенса»/«Альфы» в госсобственность.

Впрочем, заявления вроде того, что сказал Подоляк, слишком преждевременны: процесс национализации пока не начался. Четверо должностных лиц, близко знакомых с ситуацией (как со стороны государства, так и причастных к «Сенсу»/«Альфе»), с которыми Forbes общался на правах анонимности, не исключают, что это может произойти уже в следующем году.

Причины? С одной стороны, финансовое состояние банка не дает оснований НБУ признать его неплатежеспособным. По особой процедуре, предусмотренной недавно принятым законом о выводе из рынка системных банков во время войны, триггером могут стать проблемы с ликвидностью. С другой – акционеры «Сенса» во главе с Фридманом не теряют надежды все же докапитализировать банк. О планах внести в учреждение $1 млрд они заявили еще в мае. Правда, для этого нужно получить разрешение вывезти эти средства из санкционных ограничений.

Что происходит в истории с национализацией бывшего Альфа-Банка?

Почему национализация Сенс Банка может отложиться

Подготовка к возможной национализации тогда еще «Альфы» началась весной, когда в Совете финстабильности появилась идея отдельного закона, позволяющего по более простой процедуре национализировать системные банки.

«Мы разрабатывали его по принципу: «может, он и не понадобится, но нужен инструмент на случай, если крупный банк будет терять ликвидность», – рассказывает на правах анонимности один из членов Совета.

С начала войны НБУ не наказывает банки за нарушение нормативов капитала, однако может признавать их неплатежеспособными по другим причинам. Банкротство именно «Альфы» по стандартной процедуре, когда банк действительно не выполняет обязательств и переходит в Фонд гарантирования вкладов, означал бы выплаты вкладчикам в 60–70 млрд грн, добавляет чиновник.

По новому закону, критерием неплатежеспособности могут стать проблемы с ликвидностью, однако при таком сценарии Минфин может по упрощенной процедуре выкупить системный банк за 1 грн. После этого возможные «платежные» проблемы можно было бы закрыть за счет кредитов рефинансирования НБУ, как в свое время после перехода в госсобственность ПриватБанка.

Следовательно, национализация зависит от показателей конкретного финучреждения. «Мы не знаем, когда это случится именно с «Альфой», – отмечает собеседник в одной из финансовых госструктур, которая будет заниматься национализацией. – НБУ, вероятно, будет наблюдать за комплексом показателей, например, нормативы ликвидности, резервирования, корсчета в НБУ или наличие картотеки».

В течение октября после всплеска новостей в медиа и обсуждений в соцсетях о том, что переход «Альфы» в госсобственность неизбежен, банк потерял 7 млрд грн средств клиентов. Учреждение и без того постоянно сталкивалось с оттоками, но в значительно меньших масштабах: около 4 млрд грн в месяц, говорит один из чиновников со ссылкой на данные НБУ, которые есть в его распоряжении.

«При такой динамике банк мог потерять ликвидность в середине декабря», – говорит собеседник. Впрочем, ситуация стабилизировалась, и у Нацбанка пока нет очевидных причин для признания банка неплатежеспособным, отмечает на правах анонимности должностное лицо, причастное к Офису президента. «Разве что проверка НБУ в банке найдет какие-нибудь менее явные, но существенные проблемы», – предполагает он.

Именно сейчас в Сенс Банке работают инспекторы регулятора. Проверка продлится до 12 декабря, рассказывает один из собеседников, попросивший не упоминать его имя и должность в этой статье.

Судьба миллиарда от Фридмана

Параллельно с этим владельцы бывшей «Альфы» пытаются получить разрешение от европейских регуляторов на то, чтобы вывести из-под санкционных ограничений (Фридман, Авен и их партнеры по «Альфа-Групп» вошли в санкционные списки ЕС еще в конце февраля) $1 млрд для вливания в капитал украинского банка.

«Ушло много времени, чтобы изучить юридические тонкости и понять, как именно мы можем это сделать, – говорит председатель наблюдательного совета Сенс Банка Роман Шпек. – Мы ждем ответа от регуляторов в Монако и Великобритании относительно использования средств, лежащих в британском банке в Монако. Надеемся получить их до конца года».

Предметных переговоров с украинскими властями по докапитализации «Сенса» у представителей банка пока нет. «Процедура докапитализации четко формализована, – сказал в недавнем интервью Forbes глава НБУ Андрей Пышный. – Она предусматривает не письма или коммуникацию в печати, а представление релевантного пакета документов. Этого так и не было сделано».

Шпек подчеркивает, что для предоставления документов в НБУ необходимо получить разрешение на использование средств у европейских регуляторов.

Способна ли докапитализация отменить вероятную национализацию? Собеседники Forbes, близкие к банку, ОП и финансовым регуляторам, в это не верят.

«Докапитализация – это скорее возможность разойтись миром, после чего у украинского государства не будет претензий к Фридману», – считает собеседник, близко знакомый с ситуацией в банке, попросивший не упоминать его имени в этой статье.

Он не уточнил, о каких именно претензиях может идти речь. Однако, например, в мае Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора инициировали арест активов кипрских компаний Фридмана, через юрлица которых бизнесмен владеет Сенс Банком, на общую сумму более 12,4 млрд грн. Тогда же экс-руководители банка получили подозрение за «незаконные действия с документами и платежами».
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 08:09

Угу, маразм-с
https://forbes.ua/ru/money/natsionaliza ... 2022-10272
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 09:21

Re: Sense Bank

  GALeon написав:Национализацию бывшего Альфа-Банка могут сместить на 2023 год. Что происходит вокруг банка Фридмана

Банк мав добрячий запас міцності. Навряд чи багато банків і тим більше приватних вистояли би на такому новинному фоні такий час.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 10:06

Re: Sense Bank

Ой+ написав:
  GALeon написав:Национализацию бывшего Альфа-Банка могут сместить на 2023 год. Что происходит вокруг банка Фридмана

Банк мав добрячий запас міцності. Навряд чи багато банків і тим більше приватних вистояли би на такому новинному фоні такий час.
Банк мав два рефінанса в розмірі більш ніж регулятивний капітал.
qreaton
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 10:23

Re: Sense Bank

  qreaton написав:Банк мав два рефінанса в розмірі більш ніж регулятивний капітал.

Які він виплачує і скорочує. https://sensebank.com.ua/news/alfa-bank ... 6-mlrd-grn
Державні укргаз, ощад, укрексім винні кожен понад 20 млрд і ще добирають. Приват типа прибутковий, але скільки там в нього вбухали?
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 10:30

  ustinovse написав:
  Arien написав:Эти "гениальные" люди убрали из MyAlfa все квитанции в pdf
Единственно нормально работающая выписка в pdf по картсчету - теперь не работает.
Уродливая тяга все перетащить в приложение уже напрягает.

В апці є виписка в pdf по рахунку. Адекватно формується. Але так, рішення банку про те, що вдосконалювати веб-інтерфейс для банкінгу вони не будуть - дивне рішення :(


фигня там а не выписка. сумы банально не сходятся.
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 10:37

Re: Sense Bank

Мы ждем ответа от регуляторов в Монако и Великобритании относительно использования средств, лежащих в британском банке в Монако.

оце дило
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 21:12

Re: Sense Bank

Ой+ написав:
  qreaton написав:Банк мав два рефінанса в розмірі більш ніж регулятивний капітал.

Які він виплачує і скорочує. https://sensebank.com.ua/news/alfa-bank ... 6-mlrd-grn
Державні укргаз, ощад, укрексім винні кожен понад 20 млрд і ще добирають. Приват типа прибутковий, але скільки там в нього вбухали?
Да какая разница, что госов, государство собственник оно и решает, что там будут. Альфа сегодня платежна, потому что её поддерживал регулятор. Не вижу другой никакой устойчивости. Юрлица потеря портфеля пассивов около 25 млрд, пассивов физлиц, без учёта изменения курса в середине лета, тоже минус 19 млрд. Резервы по потребительским кеш кредитам сформировано 14,5 млрд, при портфеле таких кредитов 15, или это просрочка 100%. Ну и что тут устойчивого? У смузистов скоро на смузи денег не будет уже. Рефинанс частично погашен портфелем овгз, который должен был между прочим обеспечивать учюстойчиврсть для вкладчиков. Остальные ЦБ полностью в залоге по оставшейся части рефинанса. Вся ликвидность это остаток на корсчету, упавший в два раза, и депсертефикатов на чуток.
qreaton
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