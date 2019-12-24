qreaton написав:езервы по потребительским кеш кредитам сформированы на 14,5 млрд, при портфеле таких кредитов в 15, или коротко это просрочка 100%
Резерв такой сформирован, потому что этого требует банковская нормативка по такому типу займов (они априори считаются почти самыми рисковыми, и по ним всегда требовались внушительные резервы). И это не значит, что их все спишут. По мере гашения этих кредитов резерв будет расформировываться и идти в капитал или прибыль банка
qreaton написав:езервы по потребительским кеш кредитам сформированы на 14,5 млрд, при портфеле таких кредитов в 15, или коротко это просрочка 100%
Резерв такой сформирован, потому что этого требует банковская нормативка по такому типу займов (они априори считаются почти самыми рисковыми, и по ним всегда требовались внушительные резервы). И это не значит, что их все спишут. По мере гашения этих кредитов резерв будет расформировываться и идти в капитал или прибыль банка
Отлично, мы на этой ветке, больше года назад обсуждали изменение нормативки и риски формирования резерва по беззалоговым потреб кеш кредитам. Но смузистам было все до лампочки, потому, что через их цифровой банк не оформить, ипотеку или авто кредит, да и любой залоговый кредит тоже. Высокая доходность кеш кредитов утопила в смузи здравый смысл, разрушила сеть отделений и забила на юрлиц, которые все равно в супераппе не обслужить. Из 250 отд, ещё до начала войны осталась сотня. И вот праздник жизни закончился, пришёл кризис, и пришлось формировать резерв. Неожиданно правда? P/S не нужно было быть даже CIO, что б спрогнозировать этот результат. Повторюсь ещё год назад тут участники форума довольно точно это сами сделали.
То, что в других банках делается нажатием кнопки, здесь по словам поддержки "это же не дело 2-3 часов!". Несколько раз уже передавали и напоминали "ответственному менеджеру" который даже не перезвонил.
moveton написав:Т.е. у неё совершенно отдельные орехи от обычного орехоклуба и если в Эпицентр не ходишь, то кешбек у тебя так орехами и останется. В общем, ни разу не замена Хамону. Хотя, дополнительные 20к к банкоматному лимиту в месяц может тоже кому пригодятся.
А у чому сенс, якщо "Видача готівки, в т.ч. за рахунок власних коштів, з рахунку через банкомат / касу будь-якого банку 4 % min 20 грн."?