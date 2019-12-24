qreaton написав:езервы по потребительским кеш кредитам сформированы на 14,5 млрд, при портфеле таких кредитов в 15, или коротко это просрочка 100%
Резерв такой сформирован, потому что этого требует банковская нормативка по такому типу займов (они априори считаются почти самыми рисковыми, и по ним всегда требовались внушительные резервы). И это не значит, что их все спишут. По мере гашения этих кредитов резерв будет расформировываться и идти в капитал или прибыль банка
qreaton написав:езервы по потребительским кеш кредитам сформированы на 14,5 млрд, при портфеле таких кредитов в 15, или коротко это просрочка 100%
Резерв такой сформирован, потому что этого требует банковская нормативка по такому типу займов (они априори считаются почти самыми рисковыми, и по ним всегда требовались внушительные резервы). И это не значит, что их все спишут. По мере гашения этих кредитов резерв будет расформировываться и идти в капитал или прибыль банка
Отлично, мы на этой ветке, больше года назад обсуждали изменение нормативки и риски формирования резерва по беззалоговым потреб кеш кредитам. Но смузистам было все до лампочки, потому, что через их цифровой банк не оформить, ипотеку или авто кредит, да и любой залоговый кредит тоже. Высокая доходность кеш кредитов утопила в смузи здравый смысл, разрушила сеть отделений и забила на юрлиц, которые все равно в супераппе не обслужить. Из 250 отд, ещё до начала войны осталась сотня. И вот праздник жизни закончился, пришёл кризис, и пришлось формировать резерв. Неожиданно правда? P/S не нужно было быть даже CIO, что б спрогнозировать этот результат. Повторюсь ещё год назад тут участники форума довольно точно это сами сделали.
То, что в других банках делается нажатием кнопки, здесь по словам поддержки "это же не дело 2-3 часов!". Несколько раз уже передавали и напоминали "ответственному менеджеру" который даже не перезвонил.
moveton написав:Т.е. у неё совершенно отдельные орехи от обычного орехоклуба и если в Эпицентр не ходишь, то кешбек у тебя так орехами и останется. В общем, ни разу не замена Хамону. Хотя, дополнительные 20к к банкоматному лимиту в месяц может тоже кому пригодятся.
А у чому сенс, якщо "Видача готівки, в т.ч. за рахунок власних коштів, з рахунку через банкомат / касу будь-якого банку 4 % min 20 грн."?
Сегодня получил сообщение от Эпицентра следующего содержания: «тобі схвалено ХХХХ грн. кредитного ліміту на карту Вигода від Sense Bank. Відкривай карту і заробляй кешбек»
Думаю ну ок, протестирую — открываю карту через приложение — лимит 0. Пишу в поддержку, получаю следующий ответ:
«Немає у вас кредитного ліміту по карті. Взагалі від Епіцентру ліміт не погоджується, лише через Sense банк»
То есть партнер банка присылает мне официальное сообщение по Ко-бренд продукту, информация, в котором абсолютно не соответствует действительности. Зачем вводить пользователей в заблуждение, и забирать их время, если информация непроверенна и несогласованна?
Время идет но похоже в банке ничего не меняется, возможно национализация поможет....
M-Audio написав:А у чому сенс, якщо "Видача готівки, в т.ч. за рахунок власних коштів, з рахунку через банкомат / касу будь-якого банку 4 % min 20 грн."?
У кого так написано, тому нет сенса. У меня в условиях карты написано, что обнал, как на Хамоне: в пределах 20к грн в месяц в любых банкоматах плюс два раза в кассе Сени - шара.
Хм. Оказывается, была ещё одна "выгода" и раньше, и там были такие тарифы. Если так, тогда другой вопрос: это сильно большая наглость - оформить эту карту только для того, чтобы снимать наличку без комиссии?