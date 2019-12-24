Додано: Сер 07 гру, 2022 22:20

Habib написав: qreaton написав: езервы по потребительским кеш кредитам сформированы на 14,5 млрд, при портфеле таких кредитов в 15, или коротко это просрочка 100% езервы по потребительским кеш кредитам сформированы на 14,5 млрд, при портфеле таких кредитов в 15, или коротко это просрочка 100%

Резерв такой сформирован, потому что этого требует банковская нормативка по такому типу займов (они априори считаются почти самыми рисковыми, и по ним всегда требовались внушительные резервы). И это не значит, что их все спишут.

По мере гашения этих кредитов резерв будет расформировываться и идти в капитал или прибыль банка Резерв такой сформирован, потому что этого требует банковская нормативка по такому типу займов (они априори считаются почти самыми рисковыми, и по ним всегда требовались внушительные резервы). И это не значит, что их все спишут.По мере гашения этих кредитов резерв будет расформировываться и идти в капитал или прибыль банка

Отлично, мы на этой ветке, больше года назад обсуждали изменение нормативки и риски формирования резерва по беззалоговым потреб кеш кредитам. Но смузистам было все до лампочки, потому, что через их цифровой банк не оформить, ипотеку или авто кредит, да и любой залоговый кредит тоже. Высокая доходность кеш кредитов утопила в смузи здравый смысл, разрушила сеть отделений и забила на юрлиц, которые все равно в супераппе не обслужить. Из 250 отд, ещё до начала войны осталась сотня. И вот праздник жизни закончился, пришёл кризис, и пришлось формировать резерв. Неожиданно правда?P/S не нужно было быть даже CIO, что б спрогнозировать этот результат. Повторюсь ещё год назад тут участники форума довольно точно это сами сделали.