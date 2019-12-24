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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 557558559560

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
34%
18
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 22:13

  qreaton написав:езервы по потребительским кеш кредитам сформированы на 14,5 млрд, при портфеле таких кредитов в 15, или коротко это просрочка 100%

Резерв такой сформирован, потому что этого требует банковская нормативка по такому типу займов (они априори считаются почти самыми рисковыми, и по ним всегда требовались внушительные резервы). И это не значит, что их все спишут.
По мере гашения этих кредитов резерв будет расформировываться и идти в капитал или прибыль банка
Habib
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 22:13

Re: Sense Bank

cohan написав:
Мы ждем ответа от регуляторов в Монако и Великобритании относительно использования средств, лежащих в британском банке в Монако.

оце дило
О лицензиях OFSI, про которые тут сочиняют венские сказки, детально можно изучить на сайте. https://www.gov.uk/guidance/licences-th ... -sanctions

Типы лицензий существуют для :
покрытие расходов, таких как
питание, аренда и лекарства (называемые основными потребностями)

разумные гонорары за профессиональные юридические услуги или разумные расходы, связанные с оказанием юридических услуг

предшествующие обязательства (если обязательство/контракт началось до того, как была наложена санкция)

покрывающие оплату сборов/плат за обслуживание за обычное хранение или обслуживание замороженных средств или экономических ресурсов

ранее существовавшие судебные решения

чрезвычайные расходы, если это считается целесообразным

чрезвычайные ситуации, когда это считается целесообразным (только для лиц, не включенных в перечень ООН)

гуманитарная помощь

дипломатические миссии

P /S, так, что можно разве, что на гуманитарную помощь просить эту лицензию в нашем случае.
qreaton
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 22:20

Re: Sense Bank

Habib написав:
  qreaton написав:езервы по потребительским кеш кредитам сформированы на 14,5 млрд, при портфеле таких кредитов в 15, или коротко это просрочка 100%

Резерв такой сформирован, потому что этого требует банковская нормативка по такому типу займов (они априори считаются почти самыми рисковыми, и по ним всегда требовались внушительные резервы). И это не значит, что их все спишут.
По мере гашения этих кредитов резерв будет расформировываться и идти в капитал или прибыль банка
Отлично, мы на этой ветке, больше года назад обсуждали изменение нормативки и риски формирования резерва по беззалоговым потреб кеш кредитам. Но смузистам было все до лампочки, потому, что через их цифровой банк не оформить, ипотеку или авто кредит, да и любой залоговый кредит тоже. Высокая доходность кеш кредитов утопила в смузи здравый смысл, разрушила сеть отделений и забила на юрлиц, которые все равно в супераппе не обслужить. Из 250 отд, ещё до начала войны осталась сотня. И вот праздник жизни закончился, пришёл кризис, и пришлось формировать резерв. Неожиданно правда?
P/S не нужно было быть даже CIO, что б спрогнозировать этот результат. Повторюсь ещё год назад тут участники форума довольно точно это сами сделали.
qreaton
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 11:29

Закрытие счетов

Почти две недели не могу закрыть счета ФОП...

То, что в других банках делается нажатием кнопки, здесь по словам поддержки "это же не дело 2-3 часов!". Несколько раз уже передавали и напоминали "ответственному менеджеру" который даже не перезвонил.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 09:15

  moveton написав:Т.е. у неё совершенно отдельные орехи от обычного орехоклуба и если в Эпицентр не ходишь, то кешбек у тебя так орехами и останется. В общем, ни разу не замена Хамону. Хотя, дополнительные 20к к банкоматному лимиту в месяц может тоже кому пригодятся.

А у чому сенс, якщо "Видача готівки, в т.ч. за рахунок власних коштів, з рахунку через банкомат / касу будь-якого банку 4 % min 20 грн."?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 09:28

Del
Востаннє редагувалось moveton в П'ят 09 гру, 2022 10:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 09:47

  M-Audio написав:А у чому сенс, якщо "Видача готівки, в т.ч. за рахунок власних коштів, з рахунку через банкомат / касу будь-якого банку 4 % min 20 грн."?

У кого так написано, тому нет сенса. У меня в условиях карты написано, что обнал, как на Хамоне: в пределах 20к грн в месяц в любых банкоматах плюс два раза в кассе Сени - шара.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:35

Сегодня получил сообщение от Эпицентра следующего содержания:
«тобі схвалено ХХХХ грн. кредитного ліміту на карту Вигода від Sense Bank. Відкривай карту і заробляй кешбек»

Думаю ну ок, протестирую — открываю карту через приложение — лимит 0. Пишу в поддержку, получаю следующий ответ:

«Немає у вас кредитного ліміту по карті. Взагалі від Епіцентру ліміт не погоджується, лише через Sense банк»

То есть партнер банка присылает мне официальное сообщение по Ко-бренд продукту, информация, в котором абсолютно не соответствует действительности. Зачем вводить пользователей в заблуждение, и забирать их время, если информация непроверенна и несогласованна?

Время идет но похоже в банке ничего не меняется, возможно национализация поможет....
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 11:53

  moveton написав:
  M-Audio написав:А у чому сенс, якщо "Видача готівки, в т.ч. за рахунок власних коштів, з рахунку через банкомат / касу будь-якого банку 4 % min 20 грн."?

У кого так написано, тому нет сенса. У меня в условиях карты написано, что обнал, как на Хамоне: в пределах 20к грн в месяц в любых банкоматах плюс два раза в кассе Сени - шара.

Хм. Оказывается, была ещё одна "выгода" и раньше, и там были такие тарифы.
Если так, тогда другой вопрос: это сильно большая наглость - оформить эту карту только для того, чтобы снимать наличку без комиссии? :-)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 13:09

  M-Audio написав:Хм. Оказывается, была ещё одна "выгода" и раньше, и там были такие тарифы.

Да, уже и тут писали, что раньше была одноимённая пластиковая. Причём её нужно закрыть, чтобы открыть нынешнюю электронную.

  M-Audio написав:Если так, тогда другой вопрос: это сильно большая наглость - оформить эту карту только для того, чтобы снимать наличку без комиссии? :-)

Не знаю сильно ли, но я чисто ради этого и открыл. И 50 грн на счёт от реги по рефке честно упали. Могу теперь и сам рефкой делиться, если надо кому.
moveton
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