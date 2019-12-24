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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 558559560561

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
34%
18
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 08:19

Re: Sense Bank

Ребята, подскажите, пожалуйста, про долларовий депозит за грн по курсу 37,40 - насколько это разумная и безопасная штука?
Я такой никогда не открывал ранее и вот думаю стОит ли с этим сейчас связываться или время уже прошло?
dentinho
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 09:05

Re: Sense Bank

dentinho,
1) валютные депозиты стоит размещать в надёжных банках, ибо если банк обанкротится, то компенсация гривнами будет по курсу НБУ;
2) если по окончании депозита планируется снять наличную валюту, то стоит выбирать банк, отделение которого есть в своём городе, + читать отзывы по выдачи валюты.

А так стоит читать профильную тему Клуб 100к - валютные депозиты за гривну ;)
Howl
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  #<1 ... 558559560561
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