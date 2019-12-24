Ребята, подскажите, пожалуйста, про долларовий депозит за грн по курсу 37,40 - насколько это разумная и безопасная штука?
Я такой никогда не открывал ранее и вот думаю стОит ли с этим сейчас связываться или время уже прошло?
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Додано: Суб 10 гру, 2022 08:19
Re: Sense Bank
Ребята, подскажите, пожалуйста, про долларовий депозит за грн по курсу 37,40 - насколько это разумная и безопасная штука?
Я такой никогда не открывал ранее и вот думаю стОит ли с этим сейчас связываться или время уже прошло?
Додано: Суб 10 гру, 2022 09:05
Re: Sense Bank
dentinho,
1) валютные депозиты стоит размещать в надёжных банках, ибо если банк обанкротится, то компенсация гривнами будет по курсу НБУ;
2) если по окончании депозита планируется снять наличную валюту, то стоит выбирать банк, отделение которого есть в своём городе, + читать отзывы по выдачи валюты.
А так стоит читать профильную тему Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Суб 10 гру, 2022 09:34
якось воно дивно, смс вам прислав епіцентр, а претензії у вас до банку. може банк і мав би якось реагувати на самодіяльність епіцентру, але чомусь ви зовсім не бакланите епіцентр, але лише банк. «Такую личную неприязнь я исьпитываю к потерпевшему, что кушать не могу». (с)?
Додано: Суб 10 гру, 2022 09:54
Howl Спасибо за подсказки! А как, на Ваш взгляд : тут стОит открывать такой депо или сюда лучше не лезть с этим делом? Можно сказать, что этот банк явно хуже или лучше других в данное нелёгкое время (а то, что риски есть всегда, я прекрасно понимаю)?...
Востаннє редагувалось dentinho в Суб 10 гру, 2022 10:56, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 10 гру, 2022 10:49
По прошествии двух недель прояснилась беда...
"Вы нам передавали новые ваши документы в банк как физлицо, а как физлицо-предприниматель вы нам их, т.е. те же самые документы, не передавали. Ничего не можем для вас сделать, приезжайте на Украину к нам в отделение".
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