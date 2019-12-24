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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 559560561562>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
34%
18
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 08:19

Re: Sense Bank

Ребята, подскажите, пожалуйста, про долларовий депозит за грн по курсу 37,40 - насколько это разумная и безопасная штука?
Я такой никогда не открывал ранее и вот думаю стОит ли с этим сейчас связываться или время уже прошло?
dentinho
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 09:05

Re: Sense Bank

dentinho,
1) валютные депозиты стоит размещать в надёжных банках, ибо если банк обанкротится, то компенсация гривнами будет по курсу НБУ;
2) если по окончании депозита планируется снять наличную валюту, то стоит выбирать банк, отделение которого есть в своём городе, + читать отзывы по выдачи валюты.

А так стоит читать профильную тему Клуб 100к - валютные депозиты за гривну ;)
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 09:34

  DjPavel написав:Сегодня получил сообщение от Эпицентра следующего содержания:
«тобі схвалено ХХХХ грн. кредитного ліміту на карту Вигода від Sense Bank. Відкривай карту і заробляй кешбек»

Думаю ну ок, протестирую — открываю карту через приложение — лимит 0. Пишу в поддержку, получаю следующий ответ:

«Немає у вас кредитного ліміту по карті. Взагалі від Епіцентру ліміт не погоджується, лише через Sense банк»

То есть партнер банка присылает мне официальное сообщение по Ко-бренд продукту, информация, в котором абсолютно не соответствует действительности. Зачем вводить пользователей в заблуждение, и забирать их время, если информация непроверенна и несогласованна?

Время идет но похоже в банке ничего не меняется, возможно национализация поможет....


якось воно дивно, смс вам прислав епіцентр, а претензії у вас до банку. може банк і мав би якось реагувати на самодіяльність епіцентру, але чомусь ви зовсім не бакланите епіцентр, але лише банк. «Такую личную неприязнь я исьпитываю к потерпевшему, что кушать не могу». (с)?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 09:54

Howl Спасибо за подсказки! А как, на Ваш взгляд : тут стОит открывать такой депо или сюда лучше не лезть с этим делом? Можно сказать, что этот банк явно хуже или лучше других в данное нелёгкое время (а то, что риски есть всегда, я прекрасно понимаю)?...
Востаннє редагувалось dentinho в Суб 10 гру, 2022 10:56, всього редагувалось 2 разів.
dentinho
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 10:49

  Esq написав:Почти две недели не могу закрыть счета ФОП...

То, что в других банках делается нажатием кнопки, здесь по словам поддержки "это же не дело 2-3 часов!". Несколько раз уже передавали и напоминали "ответственному менеджеру" который даже не перезвонил.


По прошествии двух недель прояснилась беда...

"Вы нам передавали новые ваши документы в банк как физлицо, а как физлицо-предприниматель вы нам их, т.е. те же самые документы, не передавали. Ничего не можем для вас сделать, приезжайте на Украину к нам в отделение".
Esq
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 11:01

Re: Sense Bank

И стОит ли этот Прибутковий депо открывать с автопролонгацией, или её лучше сразу отключить? Или это можно потом сделать?
dentinho
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 11:44

  dentinho написав:И стОит ли этот Прибутковий депо открывать с автопролонгацией, или её лучше сразу отключить? Или это можно потом сделать?

Ви пізніше зможете пролонгацію і вимкнути, і увімкнути тому не переймайтесь з цього приводу а поки що вимикайте - а пізніше якщо передумаєте увімкнете
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 15:22

  dentinho написав:Howl Спасибо за подсказки! А как, на Ваш взгляд : тут стОит открывать такой депо или сюда лучше не лезть с этим делом? Можно сказать, что этот банк явно хуже или лучше других в данное нелёгкое время (а то, что риски есть всегда, я прекрасно понимаю)?...

Если выбирать из всех, так сказать, на один раз, то есть поинтереснее варианты. А Если будет несколько заходов, то для ассортимента, можно попробовать ИМХО!
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 18:05

mihasik Спасибо!
А какие варианты, на Ваш взгляд, есть более интересные?
dentinho
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 18:21

  dentinho написав:mihasik Спасибо!
А какие варианты, на Ваш взгляд, есть более интересные?

Вам сюди viewtopic.php?p=5466085#p5466085 там mustbe створив чудову табличку де зможете на свiй смак пiдiбрати iз наявних 36 банкiв, що пропонують послугу оформлення конвертацiйного депозиту. Ну а в самiй темi обговорюють недолiки та переваги розмiщення таких депо в тих чи iнших банках
Alien
 
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