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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 559560561562

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
34%
18
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 18:38

Re: Sense Bank

  dentinho написав:Можно сказать, что этот банк явно хуже или лучше других в данное нелёгкое время (а то, что риски есть всегда, я прекрасно понимаю)?...
Банк является системно важным банком в банковской системе и НБУ к данной категории банков выдвигает дополнительные требования надёжности. Банк активно участвует в продаже военных облигаций, как своим клиентам, так и через приложение "Дія". Развивает свои продукты и услуги + провёл ребрендинг, чтобы избавится от оксичности бренда "Альфа-Банк". Ну явно не хуже в каком-то плане.

  dentinho написав:А как, на Ваш взгляд : тут стОит открывать такой депо или сюда лучше не лезть с этим делом?
Здесь Вы должны решить самостоятельно.
Курс продажи валюты для депо в рамках средних значений среди топовых банков. Заказ валюты возможен только за 10-ть рабочих дней с момента завершения депозита. Бесплатное снятие депозитных средств только с пакетных карт (с текущих счетов платное), которые условно бесплатные.

  dentinho написав:Или это можно потом сделать?
В базе знаний банка есть статья, в которой указаны периоды управления этой функцией.
И ещё можно прочитать статью про досрочное расторжение депозита.
Howl
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  #<1 ... 559560561562
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