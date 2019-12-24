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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 559560561562

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Sense Bank 3.8 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
34%
18
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 18:38

Re: Sense Bank

  dentinho написав:Можно сказать, что этот банк явно хуже или лучше других в данное нелёгкое время (а то, что риски есть всегда, я прекрасно понимаю)?...
Банк является системно важным банком в банковской системе и НБУ к данной категории банков выдвигает дополнительные требования надёжности. Банк активно участвует в продаже военных облигаций, как своим клиентам, так и через приложение "Дія". Развивает свои продукты и услуги + провёл ребрендинг, чтобы избавится от оксичности бренда "Альфа-Банк". Ну явно не хуже в каком-то плане.

  dentinho написав:А как, на Ваш взгляд : тут стОит открывать такой депо или сюда лучше не лезть с этим делом?
Здесь Вы должны решить самостоятельно.
Курс продажи валюты для депо в рамках средних значений среди топовых банков. Заказ валюты возможен только за 10-ть рабочих дней с момента завершения депозита. Бесплатное снятие депозитных средств только с пакетных карт (с текущих счетов платное), которые условно бесплатные.

  dentinho написав:Или это можно потом сделать?
В базе знаний банка есть статья, в которой указаны периоды управления этой функцией.
И ещё можно прочитать статью про досрочное расторжение депозита.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 22:51

  Howl написав:
  dentinho написав:Можно сказать, что этот банк явно хуже или лучше других в данное нелёгкое время (а то, что риски есть всегда, я прекрасно понимаю)?...
Банк является системно важным банком в банковской системе и НБ
и если вдуматься, между АЛЬФА и ДЕЛЬТА - всего ничего 8)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 08:31

Питання не зовсім по темі..
Вже нема від банка акції зі sweet tv?
Саме закінчилась та річна підписка. І хоч тв вмикаю (або на смартфоні) раз на тиждень, але зручно було, що є такий пакет.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 08:36

Re: Sense Bank

Hotab, це акція не від банку, а від Visa.
Деталі нижче.
https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... et-tv.html
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 14:30

Re: Sense Bank

Не дает заплатить по сэп ни с вайт, ни с хамелеона. Превышен лимит пишет. Горячка передала мой вопрос ответственному специалисту.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 14:31

Howl
интересно, а цепляться на свой существующий аккаунт в Sweet TV от прошлой акции тоже выйдет или нужен новый?!?
Lost
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 14:39

  Lost написав:Howl
интересно, а цепляться на свой существующий аккаунт в Sweet TV от прошлой акции тоже выйдет или нужен новый?!?

Я не менял єкк
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 18:20

Re: Sense Bank

Lost, сегодня проверял и на старый успешно подключили :)
Howl
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