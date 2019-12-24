Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 гру, 2022 18:38
dentinho написав:
Можно сказать, что этот банк явно хуже или лучше других в данное нелёгкое время (а то, что риски есть всегда, я прекрасно понимаю)?...
Банк является
системно важным банком
в банковской системе и НБУ к данной категории банков выдвигает дополнительные требования надёжности. Банк активно участвует в продаже военных облигаций, как своим клиентам, так и через приложение "Дія". Развивает свои продукты и услуги + провёл ребрендинг, чтобы избавится от оксичности бренда "Альфа-Банк". Ну явно не хуже в каком-то плане.
dentinho написав:
А как, на Ваш взгляд : тут стОит открывать такой депо или сюда лучше не лезть с этим делом?
Здесь Вы должны решить самостоятельно.
Курс продажи валюты для депо в рамках средних значений среди топовых банков. Заказ валюты возможен только за 10-ть рабочих дней с момента завершения депозита. Бесплатное снятие депозитных средств только с пакетных карт (с текущих счетов платное), которые условно бесплатные.
dentinho написав:
Или это можно потом сделать?
В базе знаний банка
есть статья
, в которой указаны периоды управления этой функцией.
И ещё можно прочитать
статью про досрочное расторжение депозита
.
Howl
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Додано: Суб 10 гру, 2022 22:51
Howl написав: dentinho написав:
Можно сказать, что этот банк явно хуже или лучше других в данное нелёгкое время (а то, что риски есть всегда, я прекрасно понимаю)?...
Банк является
системно важным банком
в банковской системе и НБ
и если вдуматься, между
АЛЬФА
и
ДЕЛЬТА
- всего ничего
flysoulfly
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Додано: Нед 11 гру, 2022 08:31
Питання не зовсім по темі..
Вже нема від банка акції зі sweet tv? Саме закінчилась та річна підписка. І хоч тв вмикаю (або на смартфоні) раз на тиждень, але зручно було, що є такий пакет.
Hotab
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Додано: Нед 11 гру, 2022 08:36
Hotab, це акція не від банку, а від Visa.
Деталі нижче.
https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... et-tv.html
Howl
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Додано: Пон 12 гру, 2022 14:30
Не дает заплатить по сэп ни с вайт, ни с хамелеона. Превышен лимит пишет. Горячка передала мой вопрос ответственному специалисту.
andreyiskra
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Додано: Пон 12 гру, 2022 14:31
Howl интересно, а цепляться на свой существующий аккаунт в Sweet TV от прошлой акции тоже выйдет или нужен новый?!?
Lost
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Додано: Пон 12 гру, 2022 14:39
Lost написав: Howl
интересно, а цепляться на свой существующий аккаунт в Sweet TV от прошлой акции тоже выйдет или нужен новый?!?
Я не менял єкк
Amethyst
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Додано: Пон 12 гру, 2022 18:20
Lost
, сегодня проверял и на старый успешно подключили
Howl
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Додано: Пон 12 гру, 2022 22:57
Але ж тепер акція не така, як минулого року, бо треба оборот робити по їхній карті щомісяця, вірно?
motosmile
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Додано: Пон 12 гру, 2022 23:38
motosmile саме так))
melkh
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