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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 560561562563

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
34%
18
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 11:07

Re: Sense Bank

И сегодня не дает оплатить по реквизитам ни с вайт, ни с хамелеона.
Пишет что превышен лимит. Но он не превышен, чуть больше 100к всего переведено.
Тянуть с вайт 100к в месяц можно?
andreyiskra
 
Повідомлень: 1298
З нами з: 28.01.15
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