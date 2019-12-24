И сегодня не дает оплатить по реквизитам ни с вайт, ни с хамелеона.
Пишет что превышен лимит. Но он не превышен, чуть больше 100к всего переведено.
Тянуть с вайт 100к в месяц можно?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 гру, 2022 11:07
Re: Sense Bank
И сегодня не дает оплатить по реквизитам ни с вайт, ни с хамелеона.
Пишет что превышен лимит. Но он не превышен, чуть больше 100к всего переведено.
Тянуть с вайт 100к в месяц можно?
Додано: Вів 13 гру, 2022 13:07
смузісти зі спартанцями вже не витягують сенс. Доводиться підключати чаклунів, щоб все працювало
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