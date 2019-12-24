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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 560561562563

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 11:07

Re: Sense Bank

И сегодня не дает оплатить по реквизитам ни с вайт, ни с хамелеона.
Пишет что превышен лимит. Но он не превышен, чуть больше 100к всего переведено.
Тянуть с вайт 100к в месяц можно?
andreyiskra
 
Повідомлень: 1298
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 59 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 13:07

смузісти зі спартанцями вже не витягують сенс. Доводиться підключати чаклунів, щоб все працювало :D
У ніч на середу наш техвідділ трохи чаклуватиме над Sense🪄 Цифровий банк буде офлайн з 00:30 до 02:30. Нехай ніч буде без тривог — а на ранок все працюватиме ще краще
Kalgan
 
Повідомлень: 983
З нами з: 02.01.19
Подякував: 45 раз.
Подякували: 106 раз.
 
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  #<1 ... 560561562563
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