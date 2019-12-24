dentinho написав:Можно сказать, что этот банк явно хуже или лучше других в данное нелёгкое время (а то, что риски есть всегда, я прекрасно понимаю)?...
Банк является системно важным банком в банковской системе и НБУ к данной категории банков выдвигает дополнительные требования надёжности. Банк активно участвует в продаже военных облигаций, как своим клиентам, так и через приложение "Дія". Развивает свои продукты и услуги + провёл ребрендинг, чтобы избавится от оксичности бренда "Альфа-Банк". Ну явно не хуже в каком-то плане.
dentinho написав:А как, на Ваш взгляд : тут стОит открывать такой депо или сюда лучше не лезть с этим делом?
Здесь Вы должны решить самостоятельно. Курс продажи валюты для депо в рамках средних значений среди топовых банков. Заказ валюты возможен только за 10-ть рабочих дней с момента завершения депозита. Бесплатное снятие депозитных средств только с пакетных карт (с текущих счетов платное), которые условно бесплатные.
andreyiskra написав:И сегодня не дает оплатить по реквизитам ни с вайт, ни с хамелеона. Пишет что превышен лимит. Но он не превышен, чуть больше 100к всего переведено. Тянуть с вайт 100к в месяц можно?
відправка сеп 200к ще була минулого місяця. А що куди тягнути?