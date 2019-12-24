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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 559560561562

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Sense Bank 3.8 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 18:38

Re: Sense Bank

  dentinho написав:Можно сказать, что этот банк явно хуже или лучше других в данное нелёгкое время (а то, что риски есть всегда, я прекрасно понимаю)?...
Банк является системно важным банком в банковской системе и НБУ к данной категории банков выдвигает дополнительные требования надёжности. Банк активно участвует в продаже военных облигаций, как своим клиентам, так и через приложение "Дія". Развивает свои продукты и услуги + провёл ребрендинг, чтобы избавится от оксичности бренда "Альфа-Банк". Ну явно не хуже в каком-то плане.

  dentinho написав:А как, на Ваш взгляд : тут стОит открывать такой депо или сюда лучше не лезть с этим делом?
Здесь Вы должны решить самостоятельно.
Курс продажи валюты для депо в рамках средних значений среди топовых банков. Заказ валюты возможен только за 10-ть рабочих дней с момента завершения депозита. Бесплатное снятие депозитных средств только с пакетных карт (с текущих счетов платное), которые условно бесплатные.

  dentinho написав:Или это можно потом сделать?
В базе знаний банка есть статья, в которой указаны периоды управления этой функцией.
И ещё можно прочитать статью про досрочное расторжение депозита.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 22:51

  Howl написав:
  dentinho написав:Можно сказать, что этот банк явно хуже или лучше других в данное нелёгкое время (а то, что риски есть всегда, я прекрасно понимаю)?...
Банк является системно важным банком в банковской системе и НБ
и если вдуматься, между АЛЬФА и ДЕЛЬТА - всего ничего 8)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 14:30

Re: Sense Bank

Не дает заплатить по сэп ни с вайт, ни с хамелеона. Превышен лимит пишет. Горячка передала мой вопрос ответственному специалисту.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 11:07

Re: Sense Bank

И сегодня не дает оплатить по реквизитам ни с вайт, ни с хамелеона.
Пишет что превышен лимит. Но он не превышен, чуть больше 100к всего переведено.
Тянуть с вайт 100к в месяц можно?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 13:07

смузісти зі спартанцями вже не витягують сенс. Доводиться підключати чаклунів, щоб все працювало :D
У ніч на середу наш техвідділ трохи чаклуватиме над Sense🪄 Цифровий банк буде офлайн з 00:30 до 02:30. Нехай ніч буде без тривог — а на ранок все працюватиме ще краще
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 19:09

andreyiskra лимит 100к в день, в месяц
Rovdof
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 20:06

  andreyiskra написав:И сегодня не дает оплатить по реквизитам ни с вайт, ни с хамелеона.
Пишет что превышен лимит. Но он не превышен, чуть больше 100к всего переведено.
Тянуть с вайт 100к в месяц можно?

відправка сеп 200к ще була минулого місяця. А що куди тягнути?
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 22:51

  ScaryBee написав: А що куди тягнути?

Стянул моней с карты вайт 50к бесплатно.
Интересует такой момент: лимит р2р 100к в месяц. В этот лимит суммируется толкание с приложения сенс и тянуть с приложения моно? Можно толкнуть 100к с хамелеона и + стянуть моней 100к с хамелеона?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 08:19

Re: Sense Bank

Який вигляд має перемикач пролонгації, якщо в депозиту відключена пролонгація?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 08:40

  Zochan написав:Який вигляд має перемикач пролонгації, якщо в депозиту відключена пролонгація?

Перемикач знаходиться у крайній лівій позиції. Сам перемикач світло сірого кольору. На відміну від позиції вправо блакитного кольору, що означає увімкнена пролонгація. Перемикач може бути також сірим у позиції вправо і недоступним для перемикання - це відбувається у неробочий час і свідчить що пролонгація увімкнена і наразі її вимкнути не можливо
Alien
 
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