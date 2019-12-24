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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 560561562563

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 12:03

Re: Sense Bank

Валюту, по окончании депо, забирать без комиса имея только поточный; открывать накануне вайт, заказывать на него валюту, потом в кассу, и закрытие вайта (если не нужен больше)? Такая процедура сейчас?
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 12:07

казнітьнізяпоміловать :mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 12:30

  root написав:казнітьнізяпоміловать :mrgreen:

Так знаки, какгбэ, стоят:-/
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 12:44

  mihasik написав:Так знаки, какгбэ, стоят:-/


інколи і таке не допомагає :mrgreen:

А по питанню так і є, думка вірна.
root
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  #<1 ... 560561562563
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