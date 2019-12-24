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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 гру, 2022 12:03
Валюту, по окончании депо, забирать без комиса имея только поточный; открывать накануне вайт, заказывать на него валюту, потом в кассу, и закрытие вайта (если не нужен больше)? Такая процедура сейчас?
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mihasik
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Додано: Сер 14 гру, 2022 12:44
mihasik написав:
Так знаки, какгбэ, стоят:-/
інколи і таке не допомагає
А по питанню так і є, думка вірна.
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root
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