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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 гру, 2022 12:03
Re: Sense Bank
Валюту, по окончании депо, забирать без комиса имея только поточный; открывать накануне вайт, заказывать на него валюту, потом в кассу, и закрытие вайта (если не нужен больше)? Такая процедура сейчас?
Додано: Сер 14 гру, 2022 12:44
Додано: Сер 14 гру, 2022 13:32
а варіант через ощадний, якщо пакетка зовсім не потрібна ?
все одно замовлення 10 днів чекати, ту по ощадному 14. не велика різниця. Чи щось змінилось зараз ?
Додано: Сер 14 гру, 2022 13:42
Ходять слухи що інколи і чекати буває не треба(залежить від відділення, і персменегера...) Тож кожен варіант годний.
Додано: Сер 14 гру, 2022 14:08
А якщо не чекати? По закінченню депо, закинути на ощадний і знімати. Не віддадуть?
Бо пакетка взагалі не потрібна, краще почекаю.
Додано: Сер 14 гру, 2022 14:11
без відльожки 14 днів з ощадного також буде комса
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