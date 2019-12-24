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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 гру, 2022 12:03
Валюту, по окончании депо, забирать без комиса имея только поточный; открывать накануне вайт, заказывать на него валюту, потом в кассу, и закрытие вайта (если не нужен больше)? Такая процедура сейчас?
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mihasik
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Додано: Сер 14 гру, 2022 12:44
mihasik написав:
Так знаки, какгбэ, стоят:-/
інколи і таке не допомагає
А по питанню так і є, думка вірна.
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root
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Додано: Сер 14 гру, 2022 13:32
а варіант через ощадний, якщо пакетка зовсім не потрібна ?
все одно замовлення 10 днів чекати, ту по ощадному 14. не велика різниця. Чи щось змінилось зараз ?
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Kalgan
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Додано: Сер 14 гру, 2022 13:42
Ходять слухи що інколи і чекати буває не треба(залежить від відділення, і персменегера...) Тож кожен варіант годний.
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root
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Додано: Сер 14 гру, 2022 14:08
Kalgan написав:
а варіант через ощадний, якщо пакетка зовсім не потрібна ?
все одно замовлення 10 днів чекати, ту по ощадному 14. не велика різниця. Чи щось змінилось зараз ?
А якщо не чекати? По закінченню депо, закинути на ощадний і знімати. Не віддадуть?
Бо пакетка взагалі не потрібна, краще почекаю.
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mihasik
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Додано: Сер 14 гру, 2022 14:11
mihasik написав: Kalgan написав:
а варіант через ощадний, якщо пакетка зовсім не потрібна ?
все одно замовлення 10 днів чекати, ту по ощадному 14. не велика різниця. Чи щось змінилось зараз ?
А якщо не чекати? По закінченню депо, закинути на ощадний і знімати. Не віддадуть?
Бо пакетка взагалі не потрібна, краще почекаю.
без відльожки 14 днів з ощадного також буде комса
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Kalgan
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Додано: Сер 14 гру, 2022 16:54
Смузихлёбы после ребрендинга поломали тянучку в мабе с чужаков.
Жаль, полезная была тянучка
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Додано: Сер 14 гру, 2022 20:03
Платежи по реквизитам только у меня не работают с понедельника?
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andreyiskra
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