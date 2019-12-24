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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 561562563564

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 20:13

  andreyiskra написав:Платежи по реквизитам только у меня не работают с понедельника?


так у вас і перекази ніби як з понеділка не працюють. :wink:
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1324
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 260 раз.
 
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  #<1 ... 561562563564
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