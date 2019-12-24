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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 561562563564

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Sense Bank 3.8 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 20:13

  andreyiskra написав:Платежи по реквизитам только у меня не работают с понедельника?


так у вас і перекази ніби як з понеділка не працюють. :wink:
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 21:04

  mustbe написав:Смузихлёбы после ребрендинга поломали тянучку в мабе с чужаков.
Жаль, полезная была тянучка

с кредо на ящера потянул около 700 в обед норм,но то Сеней
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 14 гру, 2022 21:33, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 21:28

  Мизантрóп написав:
  mustbe написав:Смузихлёбы после ребрендинга поломали тянучку в мабе с чужаков.
Жаль, полезная была тянучка

с кредо на ящера потянул около 700 в обед норм

Саме МАБом?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 21:32

  Alien написав:
  Мизантрóп написав:
  mustbe написав:Смузихлёбы после ребрендинга поломали тянучку в мабе с чужаков.
Жаль, полезная была тянучка

с кредо на ящера потянул около 700 в обед норм

Саме МАБом?

Сеней,не доглядив :oops:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 22:43

В 16:47 відправив з сенс по реквізитам - в 17:23 вже були в укргазі
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 07:08

  wild.tomcat написав:
  andreyiskra написав:Платежи по реквизитам только у меня не работают с понедельника?


так у вас і перекази ніби як з понеділка не працюють. :wink:

По переводам лимит выбрал. А по реквизитам пишет "ой, что-то пошло не так" и не даёт даже 1 грн отправить.
И в веб версию интернет банка не могу зайти
andreyiskra
 
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