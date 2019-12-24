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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 гру, 2022 20:13
andreyiskra написав:
Платежи по реквизитам только у меня не работают с понедельника?
так у вас і перекази ніби як з понеділка не працюють.
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wild.tomcat
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Додано: Сер 14 гру, 2022 21:04
mustbe написав:
Смузихлёбы после ребрендинга поломали тянучку в мабе с чужаков.
Жаль, полезная была тянучка
с кредо на ящера потянул около 700 в обед норм,но то Сеней
Востаннє редагувалось Мизантрóп
в Сер 14 гру, 2022 21:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 21:28
Мизантрóп написав: mustbe написав:
Смузихлёбы после ребрендинга поломали тянучку в мабе с чужаков.
Жаль, полезная была тянучка
с кредо на ящера потянул около 700 в обед норм
Саме МАБом?
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Alien
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Додано: Сер 14 гру, 2022 21:32
Alien написав: Мизантрóп написав: mustbe написав:
Смузихлёбы после ребрендинга поломали тянучку в мабе с чужаков.
Жаль, полезная была тянучка
с кредо на ящера потянул около 700 в обед норм
Саме МАБом?
Сеней,не доглядив
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Мизантрóп
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Додано: Сер 14 гру, 2022 22:43
В 16:47 відправив з сенс по реквізитам - в 17:23 вже були в укргазі
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motosmile
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Додано: Чет 15 гру, 2022 07:08
wild.tomcat написав: andreyiskra написав:
Платежи по реквизитам только у меня не работают с понедельника?
так у вас і перекази ніби як з понеділка не працюють.
По переводам лимит выбрал. А по реквизитам пишет "ой, что-то пошло не так" и не даёт даже 1 грн отправить.
И в веб версию интернет банка не могу зайти
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andreyiskra
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Додано: Чет 15 гру, 2022 10:04
В общем добил сегодня горячку. Оказывается лимит по СЭП 200к в месяц на ИНН. Совершал платежи с вайта и хамелеона, пересчитал и выходит ровно 200к с обеих карт.
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andreyiskra
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Додано: Чет 15 гру, 2022 10:23
andreyiskra написав:
В общем добил сегодня горячку. Оказывается лимит по СЭП 200к в месяц на ИНН. Совершал платежи с вайта и хамелеона, пересчитал и выходит ровно 200к с обеих карт.
Интересно, а что будет, если его превысить? Включают комиссию или вообще не дадут отправить ни гривны?
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Искатель
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Додано: Чет 15 гру, 2022 10:39
Искатель Я же писал. Будет "ой, что-то пошло не так" и превышен лимит операции.
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andreyiskra
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Додано: Чет 15 гру, 2022 10:51
andreyiskra написав:
В общем добил сегодня горячку. Оказывается лимит по СЭП 200к в месяц на ИНН. Совершал платежи с вайта и хамелеона, пересчитал и выходит ровно 200к с обеих карт.
Дык это вроде общедоступная информация
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ramzes4
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