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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 11:14

ramzes4 Я думал с каждой карты можно по 200к.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 11:15

  Искатель написав:
  andreyiskra написав:В общем добил сегодня горячку. Оказывается лимит по СЭП 200к в месяц на ИНН. Совершал платежи с вайта и хамелеона, пересчитал и выходит ровно 200к с обеих карт.

Интересно, а что будет, если его превысить? Включают комиссию или вообще не дадут отправить ни гривны?

Не дадут превысить.
В мабе при возможном превышении лимита вылазит ошибка с доступным остатком
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 11:15

Рефки у них действуют на открытие карт?
Есть у кого?
emeta
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