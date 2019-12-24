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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 гру, 2022 11:14
ramzes4 Я думал с каждой карты можно по 200к.
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andreyiskra
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Додано: Чет 15 гру, 2022 11:15
Искатель написав: andreyiskra написав:
В общем добил сегодня горячку. Оказывается лимит по СЭП 200к в месяц на ИНН. Совершал платежи с вайта и хамелеона, пересчитал и выходит ровно 200к с обеих карт.
Интересно, а что будет, если его превысить? Включают комиссию или вообще не дадут отправить ни гривны?
Не дадут превысить.
В мабе при возможном превышении лимита вылазит ошибка с доступным остатком
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Додано: Чет 15 гру, 2022 11:15
Рефки у них действуют на открытие карт?
Есть у кого?
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emeta
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Додано: Чет 15 гру, 2022 12:51
emeta написав:
Рефки у них действуют на открытие карт?
Есть у кого?
Есть. Написал в ЛС.
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