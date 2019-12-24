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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.8 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 11:14

ramzes4 Я думал с каждой карты можно по 200к.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 11:15

  Искатель написав:
  andreyiskra написав:В общем добил сегодня горячку. Оказывается лимит по СЭП 200к в месяц на ИНН. Совершал платежи с вайта и хамелеона, пересчитал и выходит ровно 200к с обеих карт.

Интересно, а что будет, если его превысить? Включают комиссию или вообще не дадут отправить ни гривны?

Не дадут превысить.
В мабе при возможном превышении лимита вылазит ошибка с доступным остатком
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 11:15

Рефки у них действуют на открытие карт?
Есть у кого?
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 12:51

  emeta написав:Рефки у них действуют на открытие карт?
Есть у кого?

Есть. Написал в ЛС.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 13:57

Re: Sense Bank

Нагадайте плз.
Тож "без сенсу" банк на Хамоні разраховує суму заборгованості для ОМП вже після докидання 100-ки типу РКО, а не до цього моменту?
Востаннє редагувалось Прораб в П'ят 16 гру, 2022 22:02, всього редагувалось 1 раз.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 21:01

Re: Sense Bank

Кто-то знает,если на хамон закинул после 17.00, чтоб % накапал, нужно чтобы сутки пролежали или когда можно использовать?
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 21:29

  mihasik написав:Кто-то знает,если на хамон закинул после 17.00, чтоб % накапал, нужно чтобы сутки пролежали или когда можно использовать?
Дивлячись як використовувати - платити у крамницях можна без проблем. А от якщо там робити перекази чи готiвку знiмати то якщо хамон суто дебетка - можна використовувати одразу - усе буде гаразд, але якщо є лiмiт то краще почекати щоб не врахувалось зненацька як за кредитнi
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 22:14

  Alien написав:
  mihasik написав:Кто-то знает,если на хамон закинул после 17.00, чтоб % накапал, нужно чтобы сутки пролежали или когда можно использовать?
Дивлячись як використовувати - платити у крамницях можна без проблем. А от якщо там робити перекази чи готiвку знiмати то якщо хамон суто дебетка - можна використовувати одразу - усе буде гаразд, але якщо є лiмiт то краще почекати щоб не врахувалось зненацька як за кредитнi

Я маю на увазі % на залишок своїх.
Скільки мінімально треба відлежати, щоб за 1 день нарахували.
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 23:29

Re: Sense Bank

сейчас % считают только на остаток в конце дня
alexanderbukin93
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