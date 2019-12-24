колись давно давно цікавився, не нараховували. Нарахування відбувалось біля 12 ночі на всю суму крім коштів що надійшли в день за який відбувається нарахування, можливо вже щось змінили в алгоритмі
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 гру, 2022 00:52
колись давно давно цікавився, не нараховували. Нарахування відбувалось біля 12 ночі на всю суму крім коштів що надійшли в день за який відбувається нарахування, можливо вже щось змінили в алгоритмі
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