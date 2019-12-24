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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 гру, 2022 00:52
alibob написав: alexanderbukin93 написав:
сейчас % считают только на остаток в конце дня
Вклинюся - все одно не зрозуміло - закинув вдень, нарахують (на остаток в конце дня), якщо наступного дня зніму вранці?
Дякую
колись давно давно цікавився, не нараховували. Нарахування відбувалось біля 12 ночі на всю суму крім коштів що надійшли в день за який відбувається нарахування, можливо вже щось змінили в алгоритмі
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Додано: Суб 17 гру, 2022 11:35
А щось по термінах замовлення видачі валюти змінилося?
10 днів ? Календарних ?
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idealstorm
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Додано: Суб 17 гру, 2022 12:24
idealstorm написав:А щось по термінах замовлення видачі валюти змінилося?
10 днів ? Календарних ?
Робочих.
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Zochan
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Додано: Суб 17 гру, 2022 16:53
Zochan написав:
idealstorm написав:А щось по термінах замовлення видачі валюти змінилося?
10 днів ? Календарних ?
Робочих.
і тількі по закінченню депо, чи можна при ще діячому замовити?
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novichok
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Додано: Суб 17 гру, 2022 17:05
гарячка отказалась оформить заказ на валюту под окончание депо.
сослались на то что нет денег на карте в данный момент.
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mephala
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Додано: Суб 17 гру, 2022 17:58
idealstorm написав:А щось по термінах замовлення видачі валюти змінилося?
10 днів ? Календарних ?
У день закінчення депо пішов до банку і зняв без замовлення
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Додано: Суб 17 гру, 2022 17:59
novichok написав: Zochan написав:
idealstorm написав:А щось по термінах замовлення видачі валюти змінилося?
10 днів ? Календарних ?
Робочих.
і тількі по закінченню депо, чи можна при ще діячому замовити?
mephala написав:гарячка отказалась оформить заказ на валюту под окончание депо.
сослались на то что нет денег на карте в данный момент.
У відділенні можно замовити до закінчення строку
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Додано: Суб 17 гру, 2022 18:48
Без предзаказа штуку дают?
Или надо колядки петь?
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idealstorm
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Додано: Суб 17 гру, 2022 18:54
idealstorm написав:
Без предзаказа штуку дают?
Или надо колядки петь?
Якщо буде в касі
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