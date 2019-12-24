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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 563564565566

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Sense Bank 3.8 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 00:52

  alibob написав:
  alexanderbukin93 написав:сейчас % считают только на остаток в конце дня

Вклинюся - все одно не зрозуміло - закинув вдень, нарахують (на остаток в конце дня), якщо наступного дня зніму вранці?
Дякую

колись давно давно цікавився, не нараховували. Нарахування відбувалось біля 12 ночі на всю суму крім коштів що надійшли в день за який відбувається нарахування, можливо вже щось змінили в алгоритмі
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 11:35

А щось по термінах замовлення видачі валюти змінилося?
10 днів ? Календарних ?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 12:24

Re: Sense Bank

idealstorm написав:А щось по термінах замовлення видачі валюти змінилося?
10 днів ? Календарних ?
Робочих.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 16:53

  Zochan написав:
idealstorm написав:А щось по термінах замовлення видачі валюти змінилося?
10 днів ? Календарних ?
Робочих.

і тількі по закінченню депо, чи можна при ще діячому замовити?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:05

Re: Sense Bank

гарячка отказалась оформить заказ на валюту под окончание депо.
сослались на то что нет денег на карте в данный момент.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:58

Re: Sense Bank

idealstorm написав:А щось по термінах замовлення видачі валюти змінилося?
10 днів ? Календарних ?
У день закінчення депо пішов до банку і зняв без замовлення
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:59

Re: Sense Bank

novichok написав:
  Zochan написав:
idealstorm написав:А щось по термінах замовлення видачі валюти змінилося?
10 днів ? Календарних ?
Робочих.

і тількі по закінченню депо, чи можна при ще діячому замовити?


mephala написав:гарячка отказалась оформить заказ на валюту под окончание депо.
сослались на то что нет денег на карте в данный момент.


У відділенні можно замовити до закінчення строку
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 18:48

Без предзаказа штуку дают?
Или надо колядки петь?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 18:54

  idealstorm написав:Без предзаказа штуку дают?
Или надо колядки петь?

Якщо буде в касі
Ромасик
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