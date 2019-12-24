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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 564565566567

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Sense Bank 3.8 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 19:59

Печалька.
На горячке сегодня предлагают предзаказ на 03/01.
Не знаю, это по католическому или православному?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 20:04

  idealstorm написав:Печалька.
На горячке сегодня предлагают предзаказ на 03/01.
Не знаю, это по католическому или православному?

А что не так? 26го не рабочий день. Первого января тоже. Разве что то, что не на 04/01.
Кстати, 25е декабря - это нынче тоже Православное :P
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 20:11

  moveton написав:
  idealstorm написав:Печалька.
На горячке сегодня предлагают предзаказ на 03/01.
Не знаю, это по католическому или православному?

А что не так? 26го не рабочий день. Первого января тоже. Разве что то, что не на 04/01.
Кстати, 25е декабря - это нынче тоже Православное :P


Тут, москалику, ти й спалився. Разом зі своєю Альфою.
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idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 21:00

Re: Sense Bank

idealstorm написав:Печалька.
На горячке сегодня предлагают предзаказ на 03/01.
Не знаю, это по католическому или православному?
Що заважаю сходити у відділення і замовити на дату завершення депо?
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 21:59

Re: Sense Bank

idealstorm написав:
  moveton написав:
  idealstorm написав:Печалька.
На горячке сегодня предлагают предзаказ на 03/01.
Не знаю, это по католическому или православному?

А что не так? 26го не рабочий день. Первого января тоже. Разве что то, что не на 04/01.
Кстати, 25е декабря - это нынче тоже Православное :P


Тут, москалику, ти й спалився. Разом зі своєю Альфою.
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Выходные то как раз есть, а праздничных нет
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 22:05

Chicheva
А закриття/відкриття року?
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 22:32

  GALeon написав:
idealstorm написав:Печалька.
На горячке сегодня предлагают предзаказ на 03/01.
Не знаю, это по католическому или православному?
Що заважаю сходити у відділення і замовити на дату завершення депо?

А за скільки днів до закінчення депо можна робити таке замовлення?
novichok
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