|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 гру, 2022 19:59
Печалька.
На горячке сегодня предлагают предзаказ на 03/01.
Не знаю, это по католическому или православному?
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1798
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 гру, 2022 20:04
idealstorm написав:
Печалька.
На горячке сегодня предлагают предзаказ на 03/01.
Не знаю, это по католическому или православному?
А что не так? 26го не рабочий день. Первого января тоже. Разве что то, что не на 04/01.
Кстати, 25е декабря - это нынче тоже Православное
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2623
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 17 гру, 2022 20:11
moveton написав: idealstorm написав:
Печалька.
На горячке сегодня предлагают предзаказ на 03/01.
Не знаю, это по католическому или православному?
А что не так? 26го не рабочий день. Первого января тоже. Разве что то, что не на 04/01.
Кстати, 25е декабря - это нынче тоже Православное
Тут, москалику, ти й спалився. Разом зі своєю Альфою.
Немає зараз вихідних
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1798
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 гру, 2022 21:00
idealstorm написав:Печалька.
На горячке сегодня предлагают предзаказ на 03/01.
Не знаю, это по католическому или православному?
Що заважаю сходити у відділення і замовити на дату завершення депо?
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 911
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 гру, 2022 21:59
idealstorm написав: moveton написав: idealstorm написав:
Печалька.
На горячке сегодня предлагают предзаказ на 03/01.
Не знаю, это по католическому или православному?
А что не так? 26го не рабочий день. Первого января тоже. Разве что то, что не на 04/01.
Кстати, 25е декабря - это нынче тоже Православное
Тут, москалику, ти й спалився. Разом зі своєю Альфою.
Немає зараз вихідних
Выходные то как раз есть, а праздничных нет
-
Chicheva
-
-
- Повідомлень: 235
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 гру, 2022 22:05
Chicheva
А закриття/відкриття року?
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 14381
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1091 раз.
- Подякували: 1197 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 17 гру, 2022 22:32
GALeon написав:
idealstorm написав:Печалька.
На горячке сегодня предлагают предзаказ на 03/01.
Не знаю, это по католическому или православному?
Що заважаю сходити у відділення і замовити на дату завершення депо?
А за скільки днів до закінчення депо можна робити таке замовлення?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2845
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 гру, 2022 22:52
BBC написав:Chicheva
А закриття/відкриття року?
Есть график от НБУ? Пока все рабочие полноценно
-
Chicheva
-
-
- Повідомлень: 235
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 гру, 2022 23:28
novichok написав: GALeon написав:
idealstorm написав:Печалька.
На горячке сегодня предлагают предзаказ на 03/01.
Не знаю, это по католическому или православному?
Що заважаю сходити у відділення і замовити на дату завершення депо?
А за скільки днів до закінчення депо можна робити таке замовлення?
10 днів
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 911
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 гру, 2022 23:33
GALeon написав:
idealstorm написав:Печалька.
На горячке сегодня предлагают предзаказ на 03/01.
Не знаю, это по католическому или православному?
Що заважаю сходити у відділення і замовити на дату завершення депо?
Заважає альфа, яка позакривала відділення. Тепер треба їхати 80км туди, а потім зворотньо.
Є ще питання?
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1798
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2828
|1629638
|
|
|1018
|186077
|
Сер 14 гру, 2022 02:55
klug
|
|6
|2496
|
|