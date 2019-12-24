|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 гру, 2022 01:01
Re: Sense Bank
Кассир в отделении сказала, что до 1000уе выдаст без предзаказа практически всегда. Отделение в Эпицентре. Даже по 10 и 20 выдавала. Если карта на руках, то и к менеджерам подходить не надо.
Додано: Нед 18 гру, 2022 01:04
Re: Sense Bank
Тоді вам і замовлення недопомоде, бо можуть сказати, що не привезли, не має світла і ще 100 причин назвуть
Додано: Нед 18 гру, 2022 01:04
Re: Sense Bank
Так зараз вже не можна замовити кошти на виплату депо до закінчення депо, замовлення лише після закінчення.
Хіба якщо паралельно маєте на рахунку кошти в сумі не менше депо
|