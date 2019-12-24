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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 565566567568

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 01:01

Re: Sense Bank

Кассир в отделении сказала, что до 1000уе выдаст без предзаказа практически всегда. Отделение в Эпицентре. Даже по 10 и 20 выдавала. Если карта на руках, то и к менеджерам подходить не надо.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 01:04

Re: Sense Bank

idealstorm написав:
  GALeon написав:
idealstorm написав:Печалька.
На горячке сегодня предлагают предзаказ на 03/01.
Не знаю, это по католическому или православному?
Що заважаю сходити у відділення і замовити на дату завершення депо?

Заважає альфа, яка позакривала відділення. Тепер треба їхати 80км туди, а потім зворотньо.
Є ще питання?
Тоді вам і замовлення недопомоде, бо можуть сказати, що не привезли, не має світла і ще 100 причин назвуть
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 01:04

Re: Sense Bank

Так зараз вже не можна замовити кошти на виплату депо до закінчення депо, замовлення лише після закінчення.
Хіба якщо паралельно маєте на рахунку кошти в сумі не менше депо
motosmile
 
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