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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 565566567568

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Sense Bank 3.8 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 01:01

Re: Sense Bank

Кассир в отделении сказала, что до 1000уе выдаст без предзаказа практически всегда. Отделение в Эпицентре. Даже по 10 и 20 выдавала. Если карта на руках, то и к менеджерам подходить не надо.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 01:04

Re: Sense Bank

idealstorm написав:
  GALeon написав:
idealstorm написав:Печалька.
На горячке сегодня предлагают предзаказ на 03/01.
Не знаю, это по католическому или православному?
Що заважаю сходити у відділення і замовити на дату завершення депо?

Заважає альфа, яка позакривала відділення. Тепер треба їхати 80км туди, а потім зворотньо.
Є ще питання?
Тоді вам і замовлення недопомоде, бо можуть сказати, що не привезли, не має світла і ще 100 причин назвуть
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 01:04

Re: Sense Bank

Так зараз вже не можна замовити кошти на виплату депо до закінчення депо, замовлення лише після закінчення.
Хіба якщо паралельно маєте на рахунку кошти в сумі не менше депо
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 08:29

Re: Sense Bank

Зараз Альфа вже списує валютні покупки по курсу блокування?
Чи то смузіхльоби у виписку перенесли список операцій з додатку?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 08:39

  Кочевник написав:Зараз Альфа вже списує валютні покупки по курсу блокування?
Чи то смузіхльоби у виписку перенесли список операцій з додатку?

Останні рази, коли щось оплачував у валюті - потім знімали ще по іншому курсу .
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 08:46

  motosmile написав:Так зараз вже не можна замовити кошти на виплату депо до закінчення депо, замовлення лише після закінчення.
Хіба якщо паралельно маєте на рахунку кошти в сумі не менше депо

На підставі чого ви робите такі висновки? Я замовляв і продовжую замовляти валюту під виплату депо з нулем на картці. Де передбачено, що це ЗАБОРОНЕНО робити? Де написано що менеджер не має права прийняти заявку на виплату валютного депозиту за його терміном? GALeon тут теж неодноразово писав що успішно замовляв валюту під депо безпосередньо у відділенні до закінчення депо. Так альфа передбачила дискримінайний порядок замовлення валюти за 10 робочих днів у своєму внутрішньому положенні. Але там не написано що замовляти треба виключно саме так, там не написано що менеджерам заборонено приймати замовлення від клієнтів іншим чином. Тобто тут діє принцип дозволено те що не заборонене прямо. Тому способи обійти дебільний порядок є - він не догма. Шукайте і знайдете, стукайте і вам відкриють - успішні випадки описані на форумі є. Ну а якщо тихенько скоритись тій маячні що альфа спеціально написала для самих терплячих тоді дійсно треба чекати зайві 10 робочих днів
Alien
 
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