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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 гру, 2022 01:01
Re: Sense Bank
Кассир в отделении сказала, что до 1000уе выдаст без предзаказа практически всегда. Отделение в Эпицентре. Даже по 10 и 20 выдавала. Если карта на руках, то и к менеджерам подходить не надо.
Додано: Нед 18 гру, 2022 01:04
Re: Sense Bank
Тоді вам і замовлення недопомоде, бо можуть сказати, що не привезли, не має світла і ще 100 причин назвуть
Додано: Нед 18 гру, 2022 01:04
Re: Sense Bank
Так зараз вже не можна замовити кошти на виплату депо до закінчення депо, замовлення лише після закінчення.
Хіба якщо паралельно маєте на рахунку кошти в сумі не менше депо
Додано: Нед 18 гру, 2022 08:29
Re: Sense Bank
Зараз Альфа вже списує валютні покупки по курсу блокування?
Чи то смузіхльоби у виписку перенесли список операцій з додатку?
Додано: Нед 18 гру, 2022 08:39
Додано: Нед 18 гру, 2022 08:46
На підставі чого ви робите такі висновки? Я замовляв і продовжую замовляти валюту під виплату депо з нулем на картці. Де передбачено, що це ЗАБОРОНЕНО робити? Де написано що менеджер не має права прийняти заявку на виплату валютного депозиту за його терміном? GALeon тут теж неодноразово писав що успішно замовляв валюту під депо безпосередньо у відділенні до закінчення депо. Так альфа передбачила дискримінайний порядок замовлення валюти за 10 робочих днів у своєму внутрішньому положенні. Але там не написано що замовляти треба виключно саме так, там не написано що менеджерам заборонено приймати замовлення від клієнтів іншим чином. Тобто тут діє принцип дозволено те що не заборонене прямо. Тому способи обійти дебільний порядок є - він не догма. Шукайте і знайдете, стукайте і вам відкриють - успішні випадки описані на форумі є. Ну а якщо тихенько скоритись тій маячні що альфа спеціально написала для самих терплячих тоді дійсно треба чекати зайві 10 робочих днів
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