motosmile написав:Так зараз вже не можна замовити кошти на виплату депо до закінчення депо, замовлення лише після закінчення. Хіба якщо паралельно маєте на рахунку кошти в сумі не менше депо
На підставі чого ви робите такі висновки? Я замовляв і продовжую замовляти валюту під виплату депо з нулем на картці. Де передбачено, що це ЗАБОРОНЕНО робити? Де написано що менеджер не має права прийняти заявку на виплату валютного депозиту за його терміном? GALeon тут теж неодноразово писав що успішно замовляв валюту під депо безпосередньо у відділенні до закінчення депо. Так альфа передбачила дискримінайний порядок замовлення валюти за 10 робочих днів у своєму внутрішньому положенні. Але там не написано що замовляти треба виключно саме так, там не написано що менеджерам заборонено приймати замовлення від клієнтів іншим чином. Тобто тут діє принцип дозволено те що не заборонене прямо. Тому способи обійти дебільний порядок є - він не догма. Шукайте і знайдете, стукайте і вам відкриють - успішні випадки описані на форумі є. Ну а якщо тихенько скоритись тій маячні що альфа спеціально написала для самих терплячих тоді дійсно треба чекати зайві 10 робочих днів
Alien написав:Але там не написано що замовляти треба виключно саме так, там не написано що менеджерам заборонено приймати замовлення від клієнтів іншим чином.
Таки написано: "Прийом заявки можливий тільки при наявності бажаної суми на рахунку (якщо сума має надійти сьогодні/завтра, то замовити її можна після зарахування на рахунок)". А если позволяют заказать, когда на карте нуль - это именно по этой формулировке означает, что делают невозможное. Другой вопрос, что можно это дело обставить, как выдачу с депозитного счёта, а не карты, но это такое себе: выплата валюты будет таки с карты.
moveton написав:"Прийом заявки можливий тільки при наявності бажаної суми на рахунку (якщо сума має надійти сьогодні/завтра, то замовити її можна після зарахування на рахунок)". А если позволяют заказать, когда на карте нуль - это именно по этой формулировке означает, что выполняют невозможное. Другой вопрос, что можно это дело обставить, как выдачу с депозитного счёта, а не карты, но это такое себе: выплата валюты будет таки с карты.
Вже стільки писали, що на відділенні можна замовити. Йдете у відділення і замовляєте. В чому проблема?
Ну можливо знімали до 1000 дол, тому так і казали, або мали на рахунку суму, яка перекриває суму депозиту, який підходить кінця, або це було ще до появи цієї норми. В будь-якому разі навіть якщо так у когось вдавалося - то ці факти скоріше виключення з правил, ніж правило.