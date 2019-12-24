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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 566567568569>

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Sense Bank 3.8 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 01:04

Re: Sense Bank

Так зараз вже не можна замовити кошти на виплату депо до закінчення депо, замовлення лише після закінчення.
Хіба якщо паралельно маєте на рахунку кошти в сумі не менше депо
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 08:29

Re: Sense Bank

Зараз Альфа вже списує валютні покупки по курсу блокування?
Чи то смузіхльоби у виписку перенесли список операцій з додатку?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 08:39

  Кочевник написав:Зараз Альфа вже списує валютні покупки по курсу блокування?
Чи то смузіхльоби у виписку перенесли список операцій з додатку?

Останні рази, коли щось оплачував у валюті - потім знімали ще по іншому курсу .
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 08:46

  motosmile написав:Так зараз вже не можна замовити кошти на виплату депо до закінчення депо, замовлення лише після закінчення.
Хіба якщо паралельно маєте на рахунку кошти в сумі не менше депо

На підставі чого ви робите такі висновки? Я замовляв і продовжую замовляти валюту під виплату депо з нулем на картці. Де передбачено, що це ЗАБОРОНЕНО робити? Де написано що менеджер не має права прийняти заявку на виплату валютного депозиту за його терміном? GALeon тут теж неодноразово писав що успішно замовляв валюту під депо безпосередньо у відділенні до закінчення депо. Так альфа передбачила дискримінайний порядок замовлення валюти за 10 робочих днів у своєму внутрішньому положенні. Але там не написано що замовляти треба виключно саме так, там не написано що менеджерам заборонено приймати замовлення від клієнтів іншим чином. Тобто тут діє принцип дозволено те що не заборонене прямо. Тому способи обійти дебільний порядок є - він не догма. Шукайте і знайдете, стукайте і вам відкриють - успішні випадки описані на форумі є. Ну а якщо тихенько скоритись тій маячні що альфа спеціально написала для самих терплячих тоді дійсно треба чекати зайві 10 робочих днів
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 09:14

Re: Sense Bank

motosmile написав:Так зараз вже не можна замовити кошти на виплату депо до закінчення депо, замовлення лише після закінчення.
Хіба якщо паралельно маєте на рахунку кошти в сумі не менше депо
Ви особисто замовляли у відділенні і вам відмовили?
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 11:49

  lloydbanksua написав:
  Кочевник написав:Зараз Альфа вже списує валютні покупки по курсу блокування?
Чи то смузіхльоби у виписку перенесли список операцій з додатку?

Останні рази, коли щось оплачував у валюті - потім знімали ще по іншому курсу .

Який курс був на виході?
Бо у додатку у розділі курси малюють 37.85...але це ще, мабуть, без комісії за конвертацію.
Вибрав категорію КБ Маркетплейси, але видається, що то пахне кідаловом.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 11:56

  GALeon написав:
motosmile написав:Так зараз вже не можна замовити кошти на виплату депо до закінчення депо, замовлення лише після закінчення.
Хіба якщо паралельно маєте на рахунку кошти в сумі не менше депо
Ви особисто замовляли у відділенні і вам відмовили?

Київ, замовляв у персонального менеджера, я на персональному обслуговуванні.
Суми до 1000 дол видають в касі і без замовлення, а під ліміт НБУ лише по замовленню за 10 днів
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 12:00

  Alien написав:Але там не написано що замовляти треба виключно саме так, там не написано що менеджерам заборонено приймати замовлення від клієнтів іншим чином.

Таки написано: "Прийом заявки можливий тільки при наявності бажаної суми на рахунку (якщо сума має надійти сьогодні/завтра, то замовити її можна після зарахування на рахунок)". А если позволяют заказать, когда на карте нуль - это именно по этой формулировке означает, что делают невозможное. Другой вопрос, что можно это дело обставить, как выдачу с депозитного счёта, а не карты, но это такое себе: выплата валюты будет таки с карты.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 12:03

Re: Sense Bank

moveton написав:"Прийом заявки можливий тільки при наявності бажаної суми на рахунку (якщо сума має надійти сьогодні/завтра, то замовити її можна після зарахування на рахунок)". А если позволяют заказать, когда на карте нуль - это именно по этой формулировке означает, что выполняют невозможное. Другой вопрос, что можно это дело обставить, как выдачу с депозитного счёта, а не карты, но это такое себе: выплата валюты будет таки с карты.

Вже стільки писали, що на відділенні можна замовити. Йдете у відділення і замовляєте. В чому проблема?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 12:10

Ну можливо знімали до 1000 дол, тому так і казали, або мали на рахунку суму, яка перекриває суму депозиту, який підходить кінця, або це було ще до появи цієї норми. В будь-якому разі навіть якщо так у когось вдавалося - то ці факти скоріше виключення з правил, ніж правило.
motosmile
 
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