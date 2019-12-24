Alien написав:Але там не написано що замовляти треба виключно саме так, там не написано що менеджерам заборонено приймати замовлення від клієнтів іншим чином.
Таки написано: "Прийом заявки можливий тільки при наявності бажаної суми на рахунку (якщо сума має надійти сьогодні/завтра, то замовити її можна після зарахування на рахунок)". А если позволяют заказать, когда на карте нуль - это именно по этой формулировке означает, что делают невозможное. Другой вопрос, что можно это дело обставить, как выдачу с депозитного счёта, а не карты, но это такое себе: выплата валюты будет таки с карты.
Це якщо замовляти через КЦ. Через приватного менеджера можна й без наявності на рахунку на момент замовлення
motosmile написав:Ну можливо знімали до 1000 дол, тому так і казали, або мали на рахунку суму, яка перекриває суму депозиту, який підходить кінця, або це було ще до появи цієї норми. В будь-якому разі навіть якщо так у когось вдавалося - то ці факти скоріше виключення з правил, ніж правило.
4.2.7. Вчасно розміщувати на Поточному рахунку/Рахунку кошти, достатні для здійснення всіх необхідних платежів по Поточному рахунку/Рахунку, в тому числі і пов’язаних з виконанням умов даного Договору. При бажанні зняти готівкою в касі Банку з Поточного рахунку/Рахунку або з Депозитного рахунку одноразово суму, що перевищує 2 000,00 (Дві тисячі) гривень чи еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на день звернення до Банку, письмово попередити Банк за 5-ть (п’ять) робочих днів (без урахування вихідних і святкових днів) до дня здійснення операції щодо видачі готівкових коштів.
Т.е. клиент обязан подавать какую-то письменную заявку всегда (так что те, кто пришёл и просто сразу получил больше 2к грн - те нарушают ДКБО), но только за 5 дней и никакого условия, что деньги обязаны на момент заказа быть на счету. Можно на Сеню подать в суд, если отказывается выполнять ДКБО