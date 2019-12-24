Додано: Нед 18 гру, 2022 16:14

moveton написав: Alien написав: Але там не написано що замовляти треба виключно саме так, там не написано що менеджерам заборонено приймати замовлення від клієнтів іншим чином. Але там не написано що замовляти треба виключно саме так, там не написано що менеджерам заборонено приймати замовлення від клієнтів іншим чином.

Таки написано : "Прийом заявки можливий тільки при наявності бажаної суми на рахунку (якщо сума має надійти сьогодні/завтра, то замовити її можна після зарахування на рахунок)". А если позволяют заказать, когда на карте нуль - это именно по этой формулировке означает, что делают невозможное. Другой вопрос, что можно это дело обставить, как выдачу с депозитного счёта, а не карты, но это такое себе: выплата валюты будет таки с карты. : "Прийом заявкипри наявності бажаної суми на рахунку (якщо сума має надійти сьогодні/завтра, то замовити її можна після зарахування на рахунок)". А если позволяют заказать, когда на карте нуль - это именно по этой формулировке означает, что делают невозможное. Другой вопрос, что можно это дело обставить, как выдачу с депозитного счёта, а не карты, но это такое себе: выплата валюты будет таки с карты.

Тобто ви навiть не внутрiшнiй документ банку (яким є ДКБО) прийняли до уваги , а одне з його трактувань у роздiлi "Популярнi статтi"? Так звичайно юридичнi принципи на кшалт "дозволене те що не заборонене" не застосовуються до "популярних статей" у яких хтось просто виклав свою думку з того чи iншого приводу. Але моє повiдомлення стосувалось все-таки внутрiшнiх положень банку до яких вибачте "популярнi статтi" (якi як я розумiю написанi для тих хто звик мовчки терпiти свавiлля банку) вiдношення не мають.Ну а в ДКБО навiть з огляду на наявнiсть достатньо недолуго написаної ст.4.2.7, якою клiєнт зобов'язаний повiдомляти банк про свiй намiр зняти готiвку в еквiвалентi > 2000 грн., особисто я не знайшов якихось умов що надають банку право не видавати клiєнту його кошти у разi не подання заявки за 5 днiв.Втiм, якщо комусь в якостi алгоритму дiй ближчi та зрозумiлiшi саме "популярнi статтi", я згоден: змiст мого повiдомлення буде шкiдливим та не зрозумiлим у принципi. Однак усе що я хотiв сказати - штучно нав'язувана банком умова отримувати готiвкою валютнi вклади виключно iз затримкою у 10 робочих днiв не є догмою. Тi хто тиражує думку, що iншого способу отримати вклад нiж через 10 робочих днiв пicля його завершення тiльки допомагає банку робити з його клiєнтiв покiрних "терпил". На мою думку бiльш корисним є поширення зворотнiх позицiй i популяризацiя алгоритмiв отримання вкладiв саме у день їх закiнчення. Ну а власне вкладники при спiлкуваннi з працiвниками банку мають не покiрно схиляти голову, вислуховуючи ту маячню яку там часом несуть, а вiдстоювати власне право приватної власностi. I це не лише справедливо по вiдношенню до альфи/сенсу. Це треба робити у всiх випадках коли банки намагаються неправомiрно обмежувати вас у доступi до вашої власностi. Я так думаю.