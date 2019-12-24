Проблема ж не в заказе, а в том, какой документ этот заказ разрешает. Какой запрещает - я показал, поэтому спрятаться за формулировкой "разрешено всё, что не запрещено" не получится.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 12:14
Додано: Нед 18 гру, 2022 12:36
Re: Sense Bank
Це якщо замовляти через КЦ. Через приватного менеджера можна й без наявності на рахунку на момент замовлення
Додано: Нед 18 гру, 2022 12:39
Додано: Нед 18 гру, 2022 13:05
Верю. Правда, судя по тому, что личный менеджер в их страничке не упомянут, это заказом налички не будет Вот отделение упомянуто, поэтому там тоже обязаны отказать в заявке, если денег сейчас нет.
Занятно ещё, что эта страничка заявляет, что всё это, типа, 4.2.7 ДКБО, а там, даже в
Т.е. клиент обязан подавать какую-то письменную заявку всегда (так что те, кто пришёл и просто сразу получил больше 2к грн - те нарушают ДКБО), но только за 5 дней и никакого условия, что деньги обязаны на момент заказа быть на счету. Можно на Сеню подать в суд, если отказывается выполнять ДКБО
Додано: Нед 18 гру, 2022 16:14
Тобто ви навiть не внутрiшнiй документ банку (яким є ДКБО) прийняли до уваги , а одне з його трактувань у роздiлi "Популярнi статтi"? Так звичайно юридичнi принципи на кшалт "дозволене те що не заборонене" не застосовуються до "популярних статей" у яких хтось просто виклав свою думку з того чи iншого приводу. Але моє повiдомлення стосувалось все-таки внутрiшнiх положень банку до яких вибачте "популярнi статтi" (якi як я розумiю написанi для тих хто звик мовчки терпiти свавiлля банку) вiдношення не мають.
Ну а в ДКБО навiть з огляду на наявнiсть достатньо недолуго написаної ст.4.2.7, якою клiєнт зобов'язаний повiдомляти банк про свiй намiр зняти готiвку в еквiвалентi > 2000 грн., особисто я не знайшов якихось умов що надають банку право не видавати клiєнту його кошти у разi не подання заявки за 5 днiв.
Втiм, якщо комусь в якостi алгоритму дiй ближчi та зрозумiлiшi саме "популярнi статтi", я згоден: змiст мого повiдомлення буде шкiдливим та не зрозумiлим у принципi. Однак усе що я хотiв сказати - штучно нав'язувана банком умова отримувати готiвкою валютнi вклади виключно iз затримкою у 10 робочих днiв не є догмою. Тi хто тиражує думку, що iншого способу отримати вклад нiж через 10 робочих днiв пicля його завершення тiльки допомагає банку робити з його клiєнтiв покiрних "терпил". На мою думку бiльш корисним є поширення зворотнiх позицiй i популяризацiя алгоритмiв отримання вкладiв саме у день їх закiнчення. Ну а власне вкладники при спiлкуваннi з працiвниками банку мають не покiрно схиляти голову, вислуховуючи ту маячню яку там часом несуть, а вiдстоювати власне право приватної власностi. I це не лише справедливо по вiдношенню до альфи/сенсу. Це треба робити у всiх випадках коли банки намагаються неправомiрно обмежувати вас у доступi до вашої власностi. Я так думаю.
Додано: Нед 18 гру, 2022 19:29
Чомусь здається, що у вас просто тісні/близькі зв'язки з керівництвом відділення) яке місто і коли закінчився депозит ваш до речі?
Я на персональному обслуговуванні в одному з центральних відділень Києва і через персонального менеджера максимум що вийшло 7 днів замість 10 після закінчення депозиту
Додано: Сер 21 гру, 2022 18:46
В робочий час у них повний список виводять по
Нащо їх ховають - незрозуміло.
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