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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 566567568569

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 55
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
5%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 12:14

  Zochan написав:Вже стільки писали, що на відділенні можна замовити. Йдете у відділення і замовляєте. В чому проблема?

Проблема ж не в заказе, а в том, какой документ этот заказ разрешает. Какой запрещает - я показал, поэтому спрятаться за формулировкой "разрешено всё, что не запрещено" не получится.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 12:36

Re: Sense Bank

moveton написав:
  Alien написав:Але там не написано що замовляти треба виключно саме так, там не написано що менеджерам заборонено приймати замовлення від клієнтів іншим чином.

Таки написано: "Прийом заявки можливий тільки при наявності бажаної суми на рахунку (якщо сума має надійти сьогодні/завтра, то замовити її можна після зарахування на рахунок)". А если позволяют заказать, когда на карте нуль - это именно по этой формулировке означает, что делают невозможное. Другой вопрос, что можно это дело обставить, как выдачу с депозитного счёта, а не карты, но это такое себе: выплата валюты будет таки с карты.


Це якщо замовляти через КЦ. Через приватного менеджера можна й без наявності на рахунку на момент замовлення
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 12:39

  motosmile написав:Ну можливо знімали до 1000 дол, тому так і казали, або мали на рахунку суму, яка перекриває суму депозиту, який підходить кінця, або це було ще до появи цієї норми. В будь-якому разі навіть якщо так у когось вдавалося - то ці факти скоріше виключення з правил, ніж правило.


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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 13:05

  Faceless написав:Це якщо замовляти через КЦ. Через приватного менеджера можна й без наявності на рахунку на момент замовлення

Верю. Правда, судя по тому, что личный менеджер в их страничке не упомянут, это заказом налички не будет :) Вот отделение упомянуто, поэтому там тоже обязаны отказать в заявке, если денег сейчас нет.

Занятно ещё, что эта страничка заявляет, что всё это, типа, 4.2.7 ДКБО, а там, даже в редакции трёхдневной давности, совсем другое написано:
4.2.7. Вчасно розміщувати на Поточному рахунку/Рахунку кошти, достатні для здійснення всіх необхідних платежів по Поточному рахунку/Рахунку, в тому числі і пов’язаних з виконанням умов даного Договору. При бажанні зняти готівкою в касі Банку з Поточного рахунку/Рахунку або з Депозитного рахунку одноразово суму,
що перевищує 2 000,00 (Дві тисячі) гривень чи еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на день звернення до Банку, письмово попередити Банк за 5-ть (п’ять) робочих днів (без урахування вихідних і святкових днів) до дня здійснення операції щодо видачі готівкових коштів.

Т.е. клиент обязан подавать какую-то письменную заявку всегда (так что те, кто пришёл и просто сразу получил больше 2к грн - те нарушают ДКБО), но только за 5 дней и никакого условия, что деньги обязаны на момент заказа быть на счету. Можно на Сеню подать в суд, если отказывается выполнять ДКБО :P
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 16:14

  moveton написав:
  Alien написав:Але там не написано що замовляти треба виключно саме так, там не написано що менеджерам заборонено приймати замовлення від клієнтів іншим чином.

Таки написано: "Прийом заявки можливий тільки при наявності бажаної суми на рахунку (якщо сума має надійти сьогодні/завтра, то замовити її можна після зарахування на рахунок)". А если позволяют заказать, когда на карте нуль - это именно по этой формулировке означает, что делают невозможное. Другой вопрос, что можно это дело обставить, как выдачу с депозитного счёта, а не карты, но это такое себе: выплата валюты будет таки с карты.

Тобто ви навiть не внутрiшнiй документ банку (яким є ДКБО) прийняли до уваги , а одне з його трактувань у роздiлi "Популярнi статтi"? Так звичайно юридичнi принципи на кшалт "дозволене те що не заборонене" не застосовуються до "популярних статей" у яких хтось просто виклав свою думку з того чи iншого приводу. Але моє повiдомлення стосувалось все-таки внутрiшнiх положень банку до яких вибачте "популярнi статтi" (якi як я розумiю написанi для тих хто звик мовчки терпiти свавiлля банку) вiдношення не мають.
Ну а в ДКБО навiть з огляду на наявнiсть достатньо недолуго написаної ст.4.2.7, якою клiєнт зобов'язаний повiдомляти банк про свiй намiр зняти готiвку в еквiвалентi > 2000 грн., особисто я не знайшов якихось умов що надають банку право не видавати клiєнту його кошти у разi не подання заявки за 5 днiв.
Втiм, якщо комусь в якостi алгоритму дiй ближчi та зрозумiлiшi саме "популярнi статтi", я згоден: змiст мого повiдомлення буде шкiдливим та не зрозумiлим у принципi. Однак усе що я хотiв сказати - штучно нав'язувана банком умова отримувати готiвкою валютнi вклади виключно iз затримкою у 10 робочих днiв не є догмою. Тi хто тиражує думку, що iншого способу отримати вклад нiж через 10 робочих днiв пicля його завершення тiльки допомагає банку робити з його клiєнтiв покiрних "терпил". На мою думку бiльш корисним є поширення зворотнiх позицiй i популяризацiя алгоритмiв отримання вкладiв саме у день їх закiнчення. Ну а власне вкладники при спiлкуваннi з працiвниками банку мають не покiрно схиляти голову, вислуховуючи ту маячню яку там часом несуть, а вiдстоювати власне право приватної власностi. I це не лише справедливо по вiдношенню до альфи/сенсу. Це треба робити у всiх випадках коли банки намагаються неправомiрно обмежувати вас у доступi до вашої власностi. Я так думаю.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 19:29

Чомусь здається, що у вас просто тісні/близькі зв'язки з керівництвом відділення) яке місто і коли закінчився депозит ваш до речі?
Я на персональному обслуговуванні в одному з центральних відділень Києва і через персонального менеджера максимум що вийшло 7 днів замість 10 після закінчення депозиту
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 18:43

Где посмотреть список рабочих отделений?
на сайте дежурные только
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 18:46

  emeta написав:Где посмотреть список рабочих отделений?
на сайте дежурные только

В робочий час у них повний список виводять по другому лінку. Завтра оновлять.
Нащо їх ховають - незрозуміло.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 18:36

22.12.2022 року будуть підвищені процентні ставки по депозитному продукту «Ощадний» в іноземній валюті до 2,00% для нових та діючих Угод.
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