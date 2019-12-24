Alien написав:Але там не написано що замовляти треба виключно саме так, там не написано що менеджерам заборонено приймати замовлення від клієнтів іншим чином.
Таки написано: "Прийом заявки можливий тільки при наявності бажаної суми на рахунку (якщо сума має надійти сьогодні/завтра, то замовити її можна після зарахування на рахунок)". А если позволяют заказать, когда на карте нуль - это именно по этой формулировке означает, что делают невозможное. Другой вопрос, что можно это дело обставить, как выдачу с депозитного счёта, а не карты, но это такое себе: выплата валюты будет таки с карты.
Це якщо замовляти через КЦ. Через приватного менеджера можна й без наявності на рахунку на момент замовлення
motosmile написав:Ну можливо знімали до 1000 дол, тому так і казали, або мали на рахунку суму, яка перекриває суму депозиту, який підходить кінця, або це було ще до появи цієї норми. В будь-якому разі навіть якщо так у когось вдавалося - то ці факти скоріше виключення з правил, ніж правило.
4.2.7. Вчасно розміщувати на Поточному рахунку/Рахунку кошти, достатні для здійснення всіх необхідних платежів по Поточному рахунку/Рахунку, в тому числі і пов’язаних з виконанням умов даного Договору. При бажанні зняти готівкою в касі Банку з Поточного рахунку/Рахунку або з Депозитного рахунку одноразово суму, що перевищує 2 000,00 (Дві тисячі) гривень чи еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на день звернення до Банку, письмово попередити Банк за 5-ть (п’ять) робочих днів (без урахування вихідних і святкових днів) до дня здійснення операції щодо видачі готівкових коштів.
Т.е. клиент обязан подавать какую-то письменную заявку всегда (так что те, кто пришёл и просто сразу получил больше 2к грн - те нарушают ДКБО), но только за 5 дней и никакого условия, что деньги обязаны на момент заказа быть на счету. Можно на Сеню подать в суд, если отказывается выполнять ДКБО
Alien написав:Але там не написано що замовляти треба виключно саме так, там не написано що менеджерам заборонено приймати замовлення від клієнтів іншим чином.
Таки написано: "Прийом заявки можливий тільки при наявності бажаної суми на рахунку (якщо сума має надійти сьогодні/завтра, то замовити її можна після зарахування на рахунок)". А если позволяют заказать, когда на карте нуль - это именно по этой формулировке означает, что делают невозможное. Другой вопрос, что можно это дело обставить, как выдачу с депозитного счёта, а не карты, но это такое себе: выплата валюты будет таки с карты.
Тобто ви навiть не внутрiшнiй документ банку (яким є ДКБО) прийняли до уваги , а одне з його трактувань у роздiлi "Популярнi статтi"? Так звичайно юридичнi принципи на кшалт "дозволене те що не заборонене" не застосовуються до "популярних статей" у яких хтось просто виклав свою думку з того чи iншого приводу. Але моє повiдомлення стосувалось все-таки внутрiшнiх положень банку до яких вибачте "популярнi статтi" (якi як я розумiю написанi для тих хто звик мовчки терпiти свавiлля банку) вiдношення не мають. Ну а в ДКБО навiть з огляду на наявнiсть достатньо недолуго написаної ст.4.2.7, якою клiєнт зобов'язаний повiдомляти банк про свiй намiр зняти готiвку в еквiвалентi > 2000 грн., особисто я не знайшов якихось умов що надають банку право не видавати клiєнту його кошти у разi не подання заявки за 5 днiв. Втiм, якщо комусь в якостi алгоритму дiй ближчi та зрозумiлiшi саме "популярнi статтi", я згоден: змiст мого повiдомлення буде шкiдливим та не зрозумiлим у принципi. Однак усе що я хотiв сказати - штучно нав'язувана банком умова отримувати готiвкою валютнi вклади виключно iз затримкою у 10 робочих днiв не є догмою. Тi хто тиражує думку, що iншого способу отримати вклад нiж через 10 робочих днiв пicля його завершення тiльки допомагає банку робити з його клiєнтiв покiрних "терпил". На мою думку бiльш корисним є поширення зворотнiх позицiй i популяризацiя алгоритмiв отримання вкладiв саме у день їх закiнчення. Ну а власне вкладники при спiлкуваннi з працiвниками банку мають не покiрно схиляти голову, вислуховуючи ту маячню яку там часом несуть, а вiдстоювати власне право приватної власностi. I це не лише справедливо по вiдношенню до альфи/сенсу. Це треба робити у всiх випадках коли банки намагаються неправомiрно обмежувати вас у доступi до вашої власностi. Я так думаю.
Чомусь здається, що у вас просто тісні/близькі зв'язки з керівництвом відділення) яке місто і коли закінчився депозит ваш до речі? Я на персональному обслуговуванні в одному з центральних відділень Києва і через персонального менеджера максимум що вийшло 7 днів замість 10 після закінчення депозиту