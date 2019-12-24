22.12.2022 року будуть підвищені процентні ставки по депозитному продукту «Ощадний» в іноземній валюті до 2,00% для нових та діючих Угод.
С чего бы это? Очень сомнительно, что кто-то поведется на эти 2 процента с такими сроками заказа и выдачи наличных.
Сегодня был в отделении, беседовал с начальником плевать он хотел на ДКБО, есть такая позиция банка, такой порядок, никаких письменных заявлений на заказ валюты, хотите идите в суд.. заказ валюты только после того как с депозитного счёта сумма упадет на карту Все равно заказывать на горячке или в отделении
lara_08 написав:С чего бы это? Очень сомнительно, что кто-то поведется на эти 2 процента с такими сроками заказа и выдачи наличных.
з ощадного можна знімати в обход карти, відповідно поки чекаєш ті 10 днів, проценти на вклад продовжують нараховуватися + нема ліміту на безкоштовні зняття. І взагалі, це ж вклад на вимогу, коли де-який час не хочеш тримати гроші просто на карті.