Sense Bank
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Додано: Чет 22 гру, 2022 21:42
lara_08 написав: Kalgan написав:
22.12.2022 року будуть підвищені процентні ставки по депозитному продукту «Ощадний» в іноземній валюті до 2,00% для нових та діючих Угод.
С чего бы это? Очень сомнительно, что кто-то поведется на эти 2 процента с такими сроками заказа и выдачи наличных.
Сегодня был в отделении, беседовал с начальником
плевать он хотел на ДКБО,
есть такая позиция банка, такой порядок, никаких письменных заявлений на заказ валюты, хотите идите в суд..
заказ валюты только после того как с депозитного счёта сумма упадет на карту
Все равно заказывать на горячке или в отделении
emeta
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 01:28
lara_08 написав:
С чего бы это? Очень сомнительно, что кто-то поведется на эти 2 процента с такими сроками заказа и выдачи наличных.
з ощадного можна знімати в обход карти, відповідно поки чекаєш ті 10 днів, проценти на вклад продовжують нараховуватися + нема ліміту на безкоштовні зняття.
І взагалі, це ж вклад на вимогу, коли де-який час не хочеш тримати гроші просто на карті.
Kalgan
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:06
emeta написав:
Сегодня был в отделении, беседовал с начальником
плевать он хотел на ДКБО...
Ну усно можно всё, что угодно наговорить
Howl
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:24
Howl написав: emeta написав:
Сегодня был в отделении, беседовал с начальником
плевать он хотел на ДКБО...
Ну усно можно всё, что угодно наговорить
Заставить его написать отказ? )
Можно конечно судиться, но факт что банк задерживает средства клиентов на лицо
emeta
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:13
Kalgan написав:
22.12.2022 року будуть підвищені процентні ставки по депозитному продукту «Ощадний» в іноземній валюті до 2,00% для нових та діючих Угод.
А где это было опубликовано? Нигде не нашел. Дайте, пожалуйста, ссылку.
Искатель
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:19
Искатель написав: Kalgan написав:
22.12.2022 року будуть підвищені процентні ставки по депозитному продукту «Ощадний» в іноземній валюті до 2,00% для нових та діючих Угод.
А где это было опубликовано? Нигде не нашел. Дайте, пожалуйста, ссылку.
https://sensebank.com.ua/news/pidvisenn ... tu-osadnij
ramzes4
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 19:53
Искатель написав: Kalgan написав:
22.12.2022 року будуть підвищені процентні ставки по депозитному продукту «Ощадний» в іноземній валюті до 2,00% для нових та діючих Угод.
А где это было опубликовано? Нигде не нашел. Дайте, пожалуйста, ссылку.
Уже и в приложении рисует
mihasik
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Додано: Суб 24 гру, 2022 01:27
Привіт! Поділіться, пліз, досвідом, як вивести з банку валюту безготівково (напр.- на закордонні рахунки)
reg2f
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Додано: Суб 24 гру, 2022 10:06
reg2f написав:
Привіт! Поділіться, пліз, досвідом, як вивести з банку валюту безготівково (напр.- на закордонні рахунки)
Usdt
mihasik
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