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Шановні клієнти,
інформуємо вас про зміни в правилах акції "Підвищена ставка" для депозиту "Прибутковий" з 23 грудня 2022 року.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 гру, 2022 15:54
і ще одна акція по депозитах в банку
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Шановні клієнти,
інформуємо вас про зміни в правилах акції "Підвищена ставка" для депозиту "Прибутковий" з 23 грудня 2022 року.
Додано: Суб 24 гру, 2022 16:25
ну і накрутили в правилах
1. для тих, хто розміщую депо від 150к в гривні
2. З "нових грошей". принаймні 15% нових має бути, наскільки зрозумів
3. і при цьому має строкові депо
отримає +0,25% +0,55% на депо на три-шість місяців ?
краще і простіще придбати ОВДП
Додано: Суб 24 гру, 2022 16:31
Re: Sense Bank
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