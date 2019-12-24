RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 568569570571

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 55
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
5%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 15:54

і ще одна акція по депозитах в банку
------
Шановні клієнти,

інформуємо вас про зміни в правилах акції "Підвищена ставка" для депозиту "Прибутковий" з 23 грудня 2022 року.
https://sensebank.com.ua/news/z-23-grud ... ributkovij
greenozon
 
Повідомлень: 14509
З нами з: 01.06.14
Подякував: 283 раз.
Подякували: 1353 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 16:25

  greenozon написав:і ще одна акція по депозитах в банку
------
Шановні клієнти,

інформуємо вас про зміни в правилах акції "Підвищена ставка" для депозиту "Прибутковий" з 23 грудня 2022 року.
https://sensebank.com.ua/news/z-23-grud ... ributkovij

ну і накрутили в правилах
1. для тих, хто розміщую депо від 150к в гривні
2. З "нових грошей". принаймні 15% нових має бути, наскільки зрозумів
3. і при цьому має строкові депо
отримає +0,25% +0,55% на депо на три-шість місяців ?
краще і простіще придбати ОВДП :mrgreen:
Kalgan
 
Повідомлень: 995
З нами з: 02.01.19
Подякував: 46 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 16:31

Re: Sense Bank

  Kalgan написав:краще і простіще придбати ОВДП

Та ще простіше відкрити конверт-й на 3 міс, причому десь у іЗі чи Айбоксі... та даж у Райфі :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3444
З нами з: 05.05.21
Подякував: 222 раз.
Подякували: 646 раз.
 
Профіль
1
8
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 23:35

Народ, я тут згадав про річну підписку на sweet.tv по 1 грн/міс., яка наступного місяца має закінчитися. Чи треба щось там відключати в кабіні sweet.tv, щоб раптом не почало зтягувати з Хам-ону автоматично по повному тарифу?
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 2921
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3547 раз.
Подякували: 5860 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 08:23

Re: Sense Bank

Striker, підписка сама відключиться, але платіжну картку краще зі sweet.tv видалити.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5077
З нами з: 08.03.18
Подякував: 511 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 22:36

  emeta написав:заказ валюты только после того как с депозитного счёта сумма упадет на карту

Для гривневых депозитов на сумму около 100К такая же процедура?
Honestus
 
Повідомлень: 3
З нами з: 26.12.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 00:36

  Honestus написав:
  emeta написав:заказ валюты только после того как с депозитного счёта сумма упадет на карту

Для гривневых депозитов на сумму около 100К такая же процедура?

З гривнею всяк легше, можна заСЕПити або р2р в більш адекватні банки...
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2853
З нами з: 31.03.13
Подякував: 17 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 00:40

  novichok написав:
  Honestus написав:
  emeta написав:заказ валюты только после того как с депозитного счёта сумма упадет на карту

Для гривневых депозитов на сумму около 100К такая же процедура?

З гривнею всяк легше, можна заСЕПити або р2р в більш адекватні банки...

Головне не забувати про ліміт 200к+100к на місяць.
ustinovse
 
Повідомлень: 29
З нами з: 28.10.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 568569570571
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, moveton і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 100, 101, 102
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1019 186820
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 гру, 2022 20:09
mihasik
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 283, 284, 285
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2844 1635066
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 гру, 2022 11:36
Ромасик
Universal Bank
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
6 2568
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лис, 2022 11:49
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3416)
27.12.2022 01:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.