Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 гру, 2022 15:54
і ще одна акція по депозитах в банку
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Шановні клієнти,
інформуємо вас про зміни в правилах акції "Підвищена ставка" для депозиту "Прибутковий" з 23 грудня 2022 року.
https://sensebank.com.ua/news/z-23-grud ... ributkovij
greenozon
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Додано: Суб 24 гру, 2022 16:25
ну і накрутили в правилах
1. для тих, хто розміщую депо від 150к в гривні
2. З
"нових грошей"
. принаймні
15%
нових має бути, наскільки зрозумів
3. і при цьому має строкові депо
отримає +0,25% +0,55% на депо на три-шість місяців ?
краще і простіще придбати ОВДП
Kalgan
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Додано: Суб 24 гру, 2022 16:31
Kalgan написав:
краще і простіще придбати ОВДП
Та ще простіше відкрити конверт-й на 3 міс, причому десь у іЗі чи Айбоксі... та даж у Райфі
Amethyst
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Додано: Нед 25 гру, 2022 23:35
Народ, я тут згадав про річну підписку на sweet.tv по 1 грн/міс., яка наступного місяца має закінчитися. Чи треба щось там відключати в кабіні sweet.tv, щоб раптом не почало зтягувати з Хам-ону автоматично по повному тарифу?
Striker
Форумчанин року
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Додано: Пон 26 гру, 2022 08:23
Striker, підписка сама відключиться, але платіжну картку краще зі sweet.tv видалити.
Howl
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Додано: Пон 26 гру, 2022 22:36
emeta написав:
заказ валюты только после того как с депозитного счёта сумма упадет на карту
Для гривневых депозитов на сумму около 100К такая же процедура?
Honestus
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Додано: Вів 27 гру, 2022 00:36
Honestus написав: emeta написав:
заказ валюты только после того как с депозитного счёта сумма упадет на карту
Для гривневых депозитов на сумму около 100К такая же процедура?
З гривнею всяк легше, можна заСЕПити або р2р в більш адекватні банки...
novichok
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Додано: Вів 27 гру, 2022 00:40
novichok написав: Honestus написав: emeta написав:
заказ валюты только после того как с депозитного счёта сумма упадет на карту
Для гривневых депозитов на сумму около 100К такая же процедура?
З гривнею всяк легше, можна заСЕПити або р2р в більш адекватні банки...
Головне не забувати про ліміт 200к+100к на місяць.
ustinovse
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Додано: Вів 27 гру, 2022 01:45
novichok написав:
З гривнею всяк легше, можна заСЕПити або р2р в більш адекватні банки...
А я наоборот, в Аллу специально пошёл для того, чтобы в неё СЭПить и наличку бесплатно без особых ограничений снимать. Хорошо, что она не адекватный банк
moveton
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