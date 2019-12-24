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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 гру, 2022 01:45
novichok написав:
З гривнею всяк легше, можна заСЕПити або р2р в більш адекватні банки...
А я наоборот, в Аллу специально пошёл для того, чтобы в неё СЭПить и наличку бесплатно без особых ограничений снимать. Хорошо, что она не адекватный банк
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Додано: Вів 27 гру, 2022 11:59
ustinovse написав: novichok написав: Honestus написав:
Для гривневых депозитов на сумму около 100К такая же процедура?
З гривнею всяк легше, можна заСЕПити або р2р в більш адекватні банки...
Головне не забувати про ліміт 200к+100к на місяць.
можна детальніше? 200 це сеп, 100 це банкомати?
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Додано: Вів 27 гру, 2022 12:13
Sain_повернувся написав: ustinovse написав:
Головне не забувати про ліміт 200к+100к на місяць.
можна детальніше? 200 це сеп, 100 це банкомати?
200 - це СЕП. +100 - це p2p. Зняття готівки в банкоматах то індивідуально. З кожної картки мінімум 20к. Блек і графіт більше.
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