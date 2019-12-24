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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 569570571572

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 55
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
5%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 01:45

  novichok написав:З гривнею всяк легше, можна заСЕПити або р2р в більш адекватні банки...

А я наоборот, в Аллу специально пошёл для того, чтобы в неё СЭПить и наличку бесплатно без особых ограничений снимать. Хорошо, что она не адекватный банк :)
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 11:59

  ustinovse написав:
  novichok написав:
  Honestus написав:Для гривневых депозитов на сумму около 100К такая же процедура?

З гривнею всяк легше, можна заСЕПити або р2р в більш адекватні банки...

Головне не забувати про ліміт 200к+100к на місяць.

можна детальніше? 200 це сеп, 100 це банкомати?
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 12:13

  Sain_повернувся написав:
  ustinovse написав:Головне не забувати про ліміт 200к+100к на місяць.

можна детальніше? 200 це сеп, 100 це банкомати?

200 - це СЕП. +100 - це p2p. Зняття готівки в банкоматах то індивідуально. З кожної картки мінімум 20к. Блек і графіт більше.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 12:54

  ustinovse написав:
  Sain_повернувся написав:
  ustinovse написав:Головне не забувати про ліміт 200к+100к на місяць.

можна детальніше? 200 це сеп, 100 це банкомати?

200 - це СЕП. +100 - це p2p. Зняття готівки в банкоматах то індивідуально. З кожної картки мінімум 20к. Блек і графіт більше.

дякую за інформацію. Давно з альфи не виводив
Sain_повернувся
 
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